ICAO будет контролировать внедрение искусственного интеллекта в авиацию

ICAO как надзорный орган, возьмет под контроль внедрение таких технологий.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) будет ответственной за управление, контроль и внедрение технологий искусственного интеллекта в авиапромышленность.

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Об этом сообщил на открытии Форума гражданской авиации в Сингапуре президент Совета ICAO Олумуива Бенард Алиу, передает kommersant.ru. По его мнению, развитие искусственного интеллекта «создает новые вызовы для гражданской авиации».

«ICAO как надзорный орган, который также устанавливает единые правила, намерен взять под контроль внедрение подобных технологий», - отметил Бенард Алиу. Он пояснил, что нужно «всесторонне помогать развитию и внедрению новейших технологий», но при этом и обеспечивать защиту авиации, особенно в свете «различных киберугроз» в ее адрес.

Одна из ключевых ролей, как считает представитель ICAO, отводится руководителям национальных ведомств гражданской авиации. «Они должны обеспечивать наличие квалифицированного персонала, который справлялся бы с последними требованиями новейших технологий», - пояснил Олумуива Бенард Алиу.