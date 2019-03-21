Hyundai показала спортивную версию кроссовера Tucson (фото)

В странах ЕС кроссовер поступит в продажу в мае 2019 года.

Компания Hyundai Motor опубликовала изображения кроссовера Tucson N Line, который станет первой моделью SUV-сегмента марки, что получит спортивный пакет N Line.

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Как и представленные в 2018 году модели этой серии, i30 N Line и i30 Fastback N Line, кроссовер Tucson N Line получил ряд дизайнерских и технологических решений от автомобилей спортивного подразделения бренда N, сообщает "Хюндай Мотор Украина".

На европейском рынке Hyundai Tucson N Line будет доступен с тремя двигателями, включая новую дизель-электрическую силовую установку, которая состоит из 48-вольтного литий-ионного аккумулятора емкостью 0,44 кВт∙ч, стартер-генератора с ременным приводом (MHSG), преобразователя (конвертора) постоянного тока для сопряжения с системой 12В (LDC) и инвертора. Совокупная мощность установки - 185 л.с., при этом экономичность и экологичность мотора улучшена на 11% в сравнении со стандартным 2.0 литровым дизельным двигателем модели.

Автомобиль доступен в передне- и полноприводной модификации, с тремя коробками передач на выбор: 6-ступенчатой механической, 7-скоростной роботизированной и 8-диапазонной автоматической.

В салоне автомобиля установлены спортивные сиденья из кожи и замши с красной прострочкой и логотипами N.

Производство нового Tucson N Line налажено на чешском заводе Hyundai в Ношовицах. В странах ЕС кроссовер поступит в продажу в мае 2019 года.