Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал "Стартуй стартап", дающий начинающим предпринимателям теоретическую базу для разработки, запуска и продвижения стартапа.
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.
Кроме этого, сериал рассказывает о том, чем отличается стартап от обычного бизнеса, кто может помочь в его запуске, а так же как правильно подавать питч (презентация проекта перед потенциальными инвесторами).
Согласно сообщению, сериал доступен на онлайн-платформе "Дія.Цифрова освіта".
Партнерами Минцифры при создании этого проекта стали сеть академических бизнес-инкубаторов YEP и программа американского Агентства по международному развитию USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".
Что этому предшествовало
- В сентябре Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки, сетью академических бизнес-инкубаторов YEP, платформой "Дія.Бізнес" и "Украинским фондом стартапов" представили проект развития предпринимательства на базе университетов "Предпринимательский университет".
- Также в сентябре Минцифры представило образовательные сериалы о доступе к публичной информации и об открытых данных.
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