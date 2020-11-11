В компании утверждают, что Комитет администрации Трампа по иностранным инвестициям уже несколько недель игнорирует запросы TikTok, которая пытается отсрочить блокировку для завершения сделки с Oracle.

В TikTok пожаловались, что администрация Трампа игнорирует попытки компании отложить блокировку приложения на 30 дней для завершения сделки с Oracle.

TikTok подал петицию в Апелляционный суд США с требованием пересмотреть действия администрации Трампа в отношении сервиса, пишет The Verge.

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В компании утверждают, что Комитет администрации Трампа по иностранным инвестициям уже несколько недель игнорирует запросы TikTok, которая пытается отсрочить блокировку для завершения сделки с Oracle.

Дедлайн по сделке истекает на этой неделе. Согласно указу Трампа, сервис должен быть закрыт 12 ноября, если он не был приобретен американской компанией.

В заявлении в Апелляционный суд TikTok заявила, что после предварительного одобрения президентом Трампом сделки с Oracle компания предложила подробные решения для ее завершения. Однако, Комитет администрации Трампа по иностранным инвестициям в США (CFIUS) не предоставил необходимые отзывы о системе обеспечения конфиденциальности и безопасности данных.

Как уточняет издание Axios, если запрет не отсрочат, и компании не согласуют сделку, Министерство юстиции будет «уполномочено предпринять любые необходимые шаги» для обеспечения выполнения приказа CFIUS.

Отмечается, что у TikTok около 100 млн пользователей в США и более 1,5 тыс. сотрудников.

Ситуация в TikTok

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Автор: УНИАН