В TikTok пожаловались, что администрация Трампа игнорирует попытки компании отложить блокировку приложения на 30 дней для завершения сделки с Oracle.
TikTok подал петицию в Апелляционный суд США с требованием пересмотреть действия администрации Трампа в отношении сервиса, пишет The Verge.
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В компании утверждают, что Комитет администрации Трампа по иностранным инвестициям уже несколько недель игнорирует запросы TikTok, которая пытается отсрочить блокировку для завершения сделки с Oracle.
Дедлайн по сделке истекает на этой неделе. Согласно указу Трампа, сервис должен быть закрыт 12 ноября, если он не был приобретен американской компанией.
В заявлении в Апелляционный суд TikTok заявила, что после предварительного одобрения президентом Трампом сделки с Oracle компания предложила подробные решения для ее завершения. Однако, Комитет администрации Трампа по иностранным инвестициям в США (CFIUS) не предоставил необходимые отзывы о системе обеспечения конфиденциальности и безопасности данных.
Как уточняет издание Axios, если запрет не отсрочат, и компании не согласуют сделку, Министерство юстиции будет «уполномочено предпринять любые необходимые шаги» для обеспечения выполнения приказа CFIUS.
Отмечается, что у TikTok около 100 млн пользователей в США и более 1,5 тыс. сотрудников.
Ситуация в TikTok
- 7 сентября 2020 года компания TikTok выиграла спор за украинский домен.
- 28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.
- 27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
- 8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
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