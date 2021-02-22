Система предназначена для выравнивания давления в ухе, чтобы устранить дискомфорт от использования наушников.

В Сети появились фотографии предполагаемых беспроводных наушников Apple AirPods 3-го поколения.

Об этом сообщает 52audio.

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Изображение демонстрирует как сами AirPods, так и футляр для зарядки.

Дизайн новых AirPods похож на Pro-версию.

Система предназначена для выравнивания давления в ухе, чтобы устранить дискомфорт от использования наушников в течение длительного периода. Судя по изображению, зарядный футляр будет менее прямоугольным, чем кейс AirPods Pro.

Ожидается, что Apple представит AirPods 3-го поколения в одном из пресс-релизов в марте.

Бюджетная версия AirPods Max

6 января 2021 года стало известно о том, что Apple работает над менее дорогой версией полноразмерных наушников AirPods Max. Сообщалось, что наушники будут стоить 349 долларов.

Вместо алюминия и нержавеющей стали в производстве планировали использовать пластик, за счет чего наушники будут легче.

17 февраля 2021 года стало известно о том, что Apple планирует использовать стекло при производстве новых AirPods.

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Автор: УНИАН