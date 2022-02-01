Пользователи раскритиковали компанию за якобы неудовлетворительный уровень предоставления услуг.

Национальный почтовый оператор - компания "Укрпочта"с 1 февраля разрешила своим клиентам оплачивать стоимость доставки посылок онлайн в "Личном кабинете" на официальном сайте.

Как сообщила пресс-служба компании, эта услуга станет полезной прежде всего тем, кто за раз отправляет несколько посылок. Там уточнили, что таким клиентам после оформления отправки и онлайн-оплаты за него придется лишь отнести посылки в отделение и указать штрихкодовый номер.

"Для клиентов, оформляющих отправления онлайн в личном кабинете или с помощью API, также действует скидка 5% на внутренние отправления и 3-15% на международные", - говорится в сообщении.

Новая услуга действует на внутренние ("Стандарт", "Экспресс") и международные ("Мелкий пакет рекомендованный", "Посылка", "EMS") отправления.

Оплата за такие отправления будет взиматься в два этапа:

на карточном счете клиента блокируется стоимость пересылки отправления при оформлении в "Личном кабинете";

в отделении во время передачи посылки к пересылке адресату, осуществляется списание с карточного счета клиента "Личного кабинета" уточненной стоимости пересылки отправлений. После этого в "Личном кабинете" статус "предварительная оплата" изменится на "оплачено".

Далеко не все украинцы оценили позитивную новость от "Укрпочты". В комментариях к соответствующему сообщению гендиректора компании Игоря Смелянского в Facebook пользователи начали массово жаловаться на уровень предоставления услуг:

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"А еще бы тот кабинет не глючил... А еще бы отделения имели хотя бы один компьютер, хотя бы хоть в этом отделении, например 31332";

"Со вчерашнего дня не могу создать международные отправления в личном кабинете;

"Диджитализация - это хорошо, но когда приходишь в отделение, стоишь в очереди по полчаса, при коронавирусе, где мебель 70-х годов, а на голову сыплется плесень от протеканий кровли, как-то все передовое меркнет";

"Очень неудобно, когда создаю международную посылку в кабинете. А в отделении говорят, что надо распечатать. Там не печатают посылки, только мелкие конверты если что";

"Очень трудно воспринимать "диджитализацию" в Укрпочте, когда в твоем родном селе продолжают выбивать чеки и передавать в район".

Как сообщал УНИАН, ранее"Укрпочта" запустила новую услугу по доставке документов.

Справка УНИАН. "Укрпочта" - национальный почтовый оператор, имеющий наибольшую сеть в Украине - более 11 тыс. отделений. Генеральным директором компании является Игорь Смелянский. Кабинет министров одобрил кандидатуру Игоря Смелянского на должность генерального директора "Укрпочты" в апреле 2016 года, с 1 июля 2016 года он вступил в должность.