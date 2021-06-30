Украина присоединилась к Глобальной коалиции по цифровой безопасности.
Об этом со ссылкой на Всемирный экономический форум, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
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Отмечается, что к коалиции вместе с Украиной присоединились организация UNICEF, компании Microsoft и NetClean, а также представители правительств Австралии, Сингапура, Великобритании, США и других стран.
Главной целью организации является содействие ускорению сотрудничества по борьбе с вредоносным контентом в сети.
Согласно сообщению, коалиция будет развивать четыре направления: самые действенные практики по стандартам безопасности, повышение баланса конфиденциальности и защиты, честная конкуренция между игроками рынка технологий и эффективное межведомственное сотрудничество для предотвращения распространения вредоносного контента.
Стратегия развития кибербезопасности
В мае 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию развития отрасли кибербезопасности на следующие пять лет.
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