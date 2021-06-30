К коалиции вместе с Украиной присоединились представители правительств Австралии, Сингапура, Великобритании, США и других стран.

Украина присоединилась к Глобальной коалиции по цифровой безопасности.

Об этом со ссылкой на Всемирный экономический форум, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Читайте такжеМинцифры запустило платформу и чат-бот для общения населения с местными властями

Отмечается, что к коалиции вместе с Украиной присоединились организация UNICEF, компании Microsoft и NetClean, а также представители правительств Австралии, Сингапура, Великобритании, США и других стран.

Главной целью организации является содействие ускорению сотрудничества по борьбе с вредоносным контентом в сети.

Согласно сообщению, коалиция будет развивать четыре направления: самые действенные практики по стандартам безопасности, повышение баланса конфиденциальности и защиты, честная конкуренция между игроками рынка технологий и эффективное межведомственное сотрудничество для предотвращения распространения вредоносного контента.

Стратегия развития кибербезопасности

В мае 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию развития отрасли кибербезопасности на следующие пять лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец