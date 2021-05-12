TikTok тестирует прямые продажи товаров через приложение в Европе и Британии, а также сервис вакансий с видеорезюме.

Социальная сеть TikTok начала сотрудничать с продавцами в Европе и Британии, чтобы разрешить им напрямую продавать продукты в приложении.

Об этом сообщает Bloomberg.

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На данный момент функция работает в тестовом режиме и доступна всего нескольким продавцам. Когда функция станет доступна всем продавцам пока неизвестно.

Представитель бренда уличной одежды Hype подтвердил изданию, что TikTok тестирует новую функцию для продавцов, однако отказался рассказать детали. Согласно предоставленному изданию скриншоту, ассортимент товаров с фото и ценами отображается на отдельной вкладке.

Как отмечает издание, текущие испытания являются предвестником более широкого запуска глобальной службы электронной коммерции.

Также издание Axios сообщило, что TikTok тестирует сервис, который позволит компаниям искать сотрудников.

В настоящее время TikTok тестирует сервис с бета-группой компаний. Отмечается, что платформа с вакансиями не интегрирована в сам TikTok, а представляет собой отдельную веб-страницу, доступную через приложение. На этой странице бренды смогут размещать вакансии, в первую очередь начального уровня.

Как пишет Axios, чтобы помочь прорекламировать сервис, TikTok попросит желающих кандидатов разместить видеорезюме в своих профилях.

Ситуация в TikTok

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Автор: Елена Коваленко