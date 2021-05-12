Социальная сеть TikTok начала сотрудничать с продавцами в Европе и Британии, чтобы разрешить им напрямую продавать продукты в приложении.
Об этом сообщает Bloomberg.
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На данный момент функция работает в тестовом режиме и доступна всего нескольким продавцам. Когда функция станет доступна всем продавцам пока неизвестно.
Представитель бренда уличной одежды Hype подтвердил изданию, что TikTok тестирует новую функцию для продавцов, однако отказался рассказать детали. Согласно предоставленному изданию скриншоту, ассортимент товаров с фото и ценами отображается на отдельной вкладке.
Как отмечает издание, текущие испытания являются предвестником более широкого запуска глобальной службы электронной коммерции.
Также издание Axios сообщило, что TikTok тестирует сервис, который позволит компаниям искать сотрудников.
В настоящее время TikTok тестирует сервис с бета-группой компаний. Отмечается, что платформа с вакансиями не интегрирована в сам TikTok, а представляет собой отдельную веб-страницу, доступную через приложение. На этой странице бренды смогут размещать вакансии, в первую очередь начального уровня.
Как пишет Axios, чтобы помочь прорекламировать сервис, TikTok попросит желающих кандидатов разместить видеорезюме в своих профилях.
Ситуация в TikTok
- 7 сентября 2020 года компания TikTok выиграла спор за украинский домен.
- 28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.
- 27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
- 8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 11 марта 2021 года стало известно о том, что в Пакистане заблокируют доступ к TikTok.
- 18 марта 2021 года TikTok объявил, что с 15 апреля 2021 года персонализированная реклама станет обязательной для всех пользователей.
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