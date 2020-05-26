Redmi представила два недорогие 5G-смартфона (фото)

Суббренд компании Xiaomi представил недорогие смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro на базе SoC MediaTek Dimensity 820 с поддержкой 5G.

Сегодня, 26 мая, суббренд Redmi компании Xiaomi представил новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi 10X, построенный на базе среднеуровневой SoC MediaTek Dimensity 820 со встроенным 5G и оснащенный таким же экраном, как субфлагман Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Вместе с базовым Redmi 10X также дебютировала продвинутая версия Redmi 10X Pro с рядом дополнительных возможностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дизайн и ключевые характеристики совершенно одинаковы, а отличия Redmi 10X Pro можно перечислить на пальцах одной руки:

мощность зарядки: 33 Вт против 22,5 Вт у Redmi 10X;

фронтальная камера: 20-мегапиксельный модуль вместо 16-мегапиксельного

телевик в основной камере, обеспечивающий 3-кратный оптический зум;

модуль NFC для бесконтактных платежей.

На презентации особо подчеркнули тот факт, что SoC MediaTek Dimensity 820 набирает в популярном бенчмарке AnTuTu около 415 тысяч баллов, опережая Kirin 980 и лишь немного не дотягивая до прошлогоднего флагмана Snapdragon 855. Вот только совсем недавно MediaTek уличили в накручивании результатов производительности в бенчмарках.

Также на презентации среди ключевых особенностей Redmi 10X отметили двойной режим ожидания 5G, интеллектуальную систему переключения между 5G и Wi-Fi (Smart Switch) и защиту от пыли и влаги по стандарту IP53.

Базовый Redmi 10X можно будет купить на рынке Китая с 1 июня, а Redmi 10X Pro - с 5 июня. Но цены уже известны:

Redmi 10X

6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти - ¥1599 (~$224)

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти - ¥1799 (~$252)

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти - ¥2099 (~$294)

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти - ¥2399 (~$336)

Redmi 10X Pro

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти - ¥2399 (~$336)

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти - ¥2599 (~$364)

Пока неясно, планируется ли выпуск европейских вариантов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.

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