Samsung начала дополнительно маркировать свои официальные продукты в Украине

Увидев отметку «Официальный продукт Samsung», размещенную на упаковке смартфона, вы можете уверенно совершать покупку.

Один из крупнейших производителей электроники в мире Samsung Electronics в рамках программы по поддержке контроля качества вводит в 2020 году дополнительную маркировку для своей официальной продукции, сертифицированной для использования на рынке Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, специальная отметка, которая будет нанесена на упаковку смарт-девайсов, будет служить подтверждением оригинальности продукции Samsung и ее соответствия требованиям рынка Украины, а также наличия официальной гарантийной поддержки данного товара.

«Технологии и продукция компании Samsung Electronics официально представлены более чем в 74 странах мира. При таких масштабах одной из первоочередных задач для компании является обеспечение высокого качества товаров и услуг в каждой из стран. Samsung постоянно совершенствует системы поддержания контроля качества и оперативно реагирует на потребности потребителей, чем завоевывает их лояльность», - отмечают в пресс-службе компании.

При этом Samsung предостерегает своих клиентов от приобретения подделок или несертифицированной продукции, которая может иметь ограниченный функционал на территории нашей страны. Итак, покупая, смартфон или планшет Samsung, обращайте внимание на отметку официального продукта. Ее наличие означает, что это устройство предназначено именно для рынка Украины, оно протестировано для работы в мобильных сетях Украины и соответствует всем действующим нормам, имеет официальную гарантию от производителя, а также программное обеспечение, которое вовремя обновляется.

Наряду с этим, в случае покупки продукции Samsung в брендовых магазинах Samsung Experience Stores, клиент точно может быть уверен, что она прошла все этапы сертификации. Кроме того, эксклюзивно в брендовых магазинах покупателям бесплатно предоставляют 1 дополнительный год официальной гарантии к покупке.

Также в Samsung Experience Store каждый желающий может зарегистрироваться на персональную консультацию специалиста с возможностью выбрать удобное время онлайн и ближайший магазин. Имеется также ряд бесплатных сервисных услуг сразу в магазине, таки как: установление защитной пленки на экран, настройки и обновления операционной системы, копирования данных с других устройств.

«Увидев отметку «Официальный партнер Samsung», размещенную на входной группе магазинов электроники, вы можете уверенно совершать покупку. Ведь наличие такой отметки означает, что вы обратились к официальному торговому партнеру Samsung, который поддерживает программу по обеспечению контроля качества продукции. Поэтому вы сможете приобрести новейшие модели смартфонов, планшетов, носимых устройств и весь ассортимент аксессуаров Samsung с уверенностью в качестве и наличии официальной гарантии.», - отмечают в пресс-службе.

Имея самую большую сеть профессиональных и авторизованных сервисных центров на всей территории Украины, компания Samsung Electronics занимает почетное первое место по уровню и качеству сервиса и гарантийного обслуживания потребителей. Покупая официальные продукты Samsung, вы обеспечены гарантийным сервисом от производителя. Для пользователей официальных продуктов Samsung авторизованные сервисные центры предлагают уникальные услуги: ремонт за 1 час, бесплатную доставку смарт-устройства в сервис и из сервиса «Новой Почтой», круглосуточный консьерж-сервис для владельцев инновационных смартфонов с гибким экраном Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, а также круглосуточную поддержку всех пользователей в информационном центре Samsung (0 800 502 000).

Владельцы девайсов Samsung уже сегодня могут убедиться в оригинальности своего гаджета, проверив IMEI на официальном сайте.

Программа будет действовать с июля 2020 года. Дополнительная информация - по ссылке: https://www.samsung.com/ua/promotion/official-product/

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