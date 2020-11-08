Следующая линейка смартфонов Apple, как и актуальная, будет состоять из четырех аппаратов.

В 2021 году Apple выпустит четыре новых смартфона.

Об этом сообщает издание MyFixGuide со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

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В отчете аналитика говорится, что следующая линейка смартфонов Apple, как и актуальная, будет состоять из четырех аппаратов.

Вероятнее всего, модели получат названия iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. По информации Мин-Чи Ко, важнейшим нововведением аппаратов серии станет улучшенная система основных камер.

Специалист заметил, что основным отличием камер следующего поколения от актуального окажется наличие измененного сверхширокоугольного объектива. Мин-Чи Ко заявил, что если соответствующий сенсор iPhone 12 Pro и Pro Max имеет апертуру f/2.4, то обновленный сенсор получит апертуру f/1.8. Также камеры устройств получат новую систему автофокуса. Эксперт обратил внимание, что речь идет исключительно о топовых гаджетах линейки — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Специалист заметил, что большую часть заказов — 70% — на производство сенсоров для камеры получит тайваньская компания Largan Precision.

Хронология событий

31 июля 2020 года компания Apple перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что iPhone 12 будут представлены с 12 по 18 октября.

21 августа 2020 года в Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ее.

По состоянию на 20 октября 2020 года Apple уже продала по предзаказу 2 миллиона смартфонов iPhone 12.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

8 ноября 2020 года появилась информация о том, что Apple начинает прием предварительных заказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Первый является самым маленьким iPhone за последние годы, а второй — самый большой iPhone за всю историю.

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Автор: УНИАН