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Пандемия коронавируса обвалила мировые поставки смартфонов

11:35, 06 мая 2020
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сказано в исследовании международной аналитической компании Counterpoint Research, опубликованном на ее веб-сайте.

Эксперты компании считают, что ключевой причиной такого сокращения стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно исследованию, уровень поставок ниже отметки в 300 млн смартфонов зафиксирован впервые с 2014 года.

Наибольшее падение зафиксировано в Китае – на 27% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету американского исследовательского центра Strategy Analytics, мировые продажи смартфонов в феврале из-за коронавируса сократились на 38% в годовом выражении – до 61,8 млн смартфонов в феврале этого года с 99,2 млн в феврале 2019 года.

Справка УНИАН. Counterpoint Research – международная аналитическая компания, специализирующаяся на рынке технологий.

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