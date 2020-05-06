Пандемия коронавируса обвалила мировые поставки смартфонов

Мировые поставки смартфонов в первом квартале сократились на 13% - до 295 млн единиц. Ключевой причиной такого сокращения стала пандемия коронавируса.

Поставки смартфонов в мире в первом квартале 2020 года сократились в годовом выражении на 13% - до 295 млн единиц с 341 млн.

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Об этом сказано в исследовании международной аналитической компании Counterpoint Research, опубликованном на ее веб-сайте.

Эксперты компании считают, что ключевой причиной такого сокращения стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно исследованию, уровень поставок ниже отметки в 300 млн смартфонов зафиксирован впервые с 2014 года.

Наибольшее падение зафиксировано в Китае – на 27% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету американского исследовательского центра Strategy Analytics, мировые продажи смартфонов в феврале из-за коронавируса сократились на 38% в годовом выражении – до 61,8 млн смартфонов в феврале этого года с 99,2 млн в феврале 2019 года.

Справка УНИАН. Counterpoint Research – международная аналитическая компания, специализирующаяся на рынке технологий.