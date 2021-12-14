Заряжать можно одновременно несколько устройств. Цена – 69 долларов (~1900 грн).

На краудфандинговой платформе Indiegogo появился новый хитовый продукт – внешний аккумулятор Apollo Ultra от компании Elecjet. Она позиционирует его как самый быстрый в мире пауэрбанк, и на то есть несколько оснований.

Компания ставила цель собрать $10 000, но всем штуковина там понравился, что за 10 дней до окончания кампании собрали более 160 тыс. долларов.

Устройство оснащается графеновой батареей на 10 000 мАч, которая с 0 до 100% заряжается за 27 минут. Есть поддержка быстрой зарядки 100 Вт, а нагрев не превышает 43° C. Кроме того, предусмотрена возможность одновременной зарядки двух устройств.

Вес устройства – 230 г, а размер сопоставим с большинством современных смартфонов. Благодаря использованию графита, Apollo Ultra рассчитан на 2500 циклов перезарядки без заметной деградации ёмкости или почти 7 лет ежедневного использования, рассказали в компании.

Стоимость новинки составляет 69 долларов (~1900 грн). В рознице её будут продавать за 100 долларов (~2700 грн). Стартап планирует начать поставки продукта уже в январе 2022 года.

Ранее УНИАН уже писал о другом, не менее интересном гаджете –защищенном смартфоне со встроенными смарт-часами. Сам аппарат имеет необычную форму корпуса и защищён от воды и падений. Цена всего 279 долларов (примерно 7 500 грн).

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Автор: Денис Пономаренко