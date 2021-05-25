Для устройств с операционной системой Android приложение стало доступно на прошлой неделе.

Мобильное приложение «Всеукраинская школа онлайн» (ВШО), которое предназначено для школьников 5-11 классов, стало доступно для пользователей операционной системы iOS, работающей на устройствах американской компании Apple.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на своем сайте.

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Отмечается, что пользователи могут загрузить приложение с онлайн-магазина AppStore.

Пресс-служба подчеркнула, что приложение ВШО стало доступно для устройств с операционной системой Android на прошлой неделе.

«Всеукраинская школа онлайн»

11 декабря Минобразования совместно с Украинским институтом развития образования и Министерством цифровой трансформации с целью обеспечения равного доступа к качественному школьному образованию учащихся 5-11 классов запустили платформу для дистанционного и смешанного обучения «Всеукраинская школа онлайн».

Платформа «Всеукраинская школа онлайн» - это современный онлайн-ресурс с уроками и методическими материалами, которые соответствуют государственной программе. Учебный контент платформы содержит уроки по 18 основным предметам.

20 мая 2021 года Минцифры представило мобильное приложение «Всеукраинская школа онлайн» (ВШО), которое предназначено для школьников 5-11 классов.

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Автор: Павел Степанец