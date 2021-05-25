Мобильное приложение «Всеукраинская школа онлайн» (ВШО), которое предназначено для школьников 5-11 классов, стало доступно для пользователей операционной системы iOS, работающей на устройствах американской компании Apple.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на своем сайте.
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Отмечается, что пользователи могут загрузить приложение с онлайн-магазина AppStore.
Пресс-служба подчеркнула, что приложение ВШО стало доступно для устройств с операционной системой Android на прошлой неделе.
«Всеукраинская школа онлайн»
- 11 декабря Минобразования совместно с Украинским институтом развития образования и Министерством цифровой трансформации с целью обеспечения равного доступа к качественному школьному образованию учащихся 5-11 классов запустили платформу для дистанционного и смешанного обучения «Всеукраинская школа онлайн».
- Платформа «Всеукраинская школа онлайн» - это современный онлайн-ресурс с уроками и методическими материалами, которые соответствуют государственной программе. Учебный контент платформы содержит уроки по 18 основным предметам.
- 20 мая 2021 года Минцифры представило мобильное приложение «Всеукраинская школа онлайн» (ВШО), которое предназначено для школьников 5-11 классов.
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