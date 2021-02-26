По его словам, почти 10 месяцев такая доставка была невозможна из-за авиационных трудностей.

Почта Японии (Japan Post) с сегодняшнего дня, 26 февраля, начала принимать во всех своих отделениях отправления в Украину.

Читайте такжеУкраинцам придется подождать свои посылки из КитаяОб этом сообщил генеральный директор украинского национального почтового оператора "Укрпошта" Игорь Смелянский на своей странице в соцсети Facebook.

"Почта Японии возобновила свою работу по доставке импорта в Украину. С сегодняшнего дня во всех отделениях Japan Post принимают отправления в Украину: как авиапочту, так и EMS (Express Mail Service)", - написал он.

По его словам, почти 10 месяцев такая доставка была невозможна из-за авиационных трудностей.

Смелянский отметил, что "Укрпошта" в условиях пандемии не прекращала ни на день доставку посылок в Японию.

Что этому предшествовало

Оператор "Укрпошта" с 1 февраля 2021 года переходит на онлайн-оформление таможенных деклараций клиентов на международные отправления.

В октябре прошлого года "Укрпошта" и программа американского Агентства по международному развитию USAID "Конкурентноспособная экономика Украины" в рамках проекта "Электронная коммерция в действии" запустили образовательный видеокурс о торговле не международных интернет-площадках.

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Автор: Павел Степанец