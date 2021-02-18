Министерство цифровой трансформации назвало топ-проекты цифровой трансформации на ближайшие 3 года по направлениям "Е-нотариат", "Е-имущество", "Е-градостроение", "Е-школа", "Е-социальная защита", "Е-миграция", "Е-больница", "Е-разрешение" и "Е-доступ".
Читайте такжеЗапустят в начале года: в Украине анонсировали 6 цифровых проектов
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.
В частности, направление "Е-нотариат" предусматривает введение электронного рабочего места нотариуса и электронного архива нотариуса.
"Е-имущество" - возможность уплаты электронного административного сбора в приложении "Дія", регистрацию права на недвижимое имущество онлайн, автоматизированный обмен данными с Бюро технической инвентаризации (БТИ).
"Е-градостроительство" - введение Единой электронной системы в сфере строительства, нового строительного реестра, онлайн-услуг на портале "Дія", е-кабинетов.
"Е-школа" - развитие Всеукраинской школы онлайн, где будут доступны дистанционные курсы для учащихся 5-11 классов, а учителя в собственных электронных кабинетах смогут создавать свои курсы. Подпроект «Е-учебники» должен обеспечить свободный доступ к качественным электронным учебникам для школьников.
"Е-социальная защита" - создание электронной информационной системы социальной сферы и Единого социального реестра, перевод в онлайн следующих услуг: назначение/оказание адресной помощи, льгот, пенсии, социальных услуг.
"Е-миграция" - изменение места регистрации онлайн.
"Е-больница" - введение е-кабинета пациента (где будут доступны собственные медицинские данные онлайн, а также возможность заключения декларации с семейным врачом в электронной форме), а также е-больничного. Проект включает подпроекты "Е-лекарства" (создание системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий), "Е-инсулин" (электронный рецепт на инсулин), "Е-наркотические препараты" (для тяжелобольных пациентов), "Е-рецепт" (электронные рецепты на все лекарства, которые требуют рецепта).
Проект "Е-разрешение" - возможность оформления разрешения или лицензии в электронном кабинете на портале "Дія".
"Е-доступ" - покрытие страны высокоскоростным мобильным и фиксированным интернетом.
Что этому предшествовало
- Министерство цифровой трансформации планирует до 2023 года реализовать 94 проекта цифровой трансформации, которые включают 384 подпроекта.
- Президент Украины Владимир Зеленский поддержал стратегию цифровой трансформации до 2023 года, реализация которой, по его мнению, позволит Украине войти в топ-20 цифровых государств мира.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram