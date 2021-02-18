В частности, топ-проекты будут реализованы по направлениям "Е-нотариат", "Е-имущество", "Е-градостроение", "Е-школа", "Е-социальная защита", "Е-миграция", "Е-больница", "Е-разрешение" и "Е-доступ".

Министерство цифровой трансформации назвало топ-проекты цифровой трансформации на ближайшие 3 года по направлениям "Е-нотариат", "Е-имущество", "Е-градостроение", "Е-школа", "Е-социальная защита", "Е-миграция", "Е-больница", "Е-разрешение" и "Е-доступ".

Читайте такжеЗапустят в начале года: в Украине анонсировали 6 цифровых проектов

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.

В частности, направление "Е-нотариат" предусматривает введение электронного рабочего места нотариуса и электронного архива нотариуса.

"Е-имущество" - возможность уплаты электронного административного сбора в приложении "Дія", регистрацию права на недвижимое имущество онлайн, автоматизированный обмен данными с Бюро технической инвентаризации (БТИ).

"Е-градостроительство" - введение Единой электронной системы в сфере строительства, нового строительного реестра, онлайн-услуг на портале "Дія", е-кабинетов.

"Е-школа" - развитие Всеукраинской школы онлайн, где будут доступны дистанционные курсы для учащихся 5-11 классов, а учителя в собственных электронных кабинетах смогут создавать свои курсы. Подпроект «Е-учебники» должен обеспечить свободный доступ к качественным электронным учебникам для школьников.

"Е-социальная защита" - создание электронной информационной системы социальной сферы и Единого социального реестра, перевод в онлайн следующих услуг: назначение/оказание адресной помощи, льгот, пенсии, социальных услуг.

"Е-миграция" - изменение места регистрации онлайн.

"Е-больница" - введение е-кабинета пациента (где будут доступны собственные медицинские данные онлайн, а также возможность заключения декларации с семейным врачом в электронной форме), а также е-больничного. Проект включает подпроекты "Е-лекарства" (создание системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий), "Е-инсулин" (электронный рецепт на инсулин), "Е-наркотические препараты" (для тяжелобольных пациентов), "Е-рецепт" (электронные рецепты на все лекарства, которые требуют рецепта).

Проект "Е-разрешение" - возможность оформления разрешения или лицензии в электронном кабинете на портале "Дія".

"Е-доступ" - покрытие страны высокоскоростным мобильным и фиксированным интернетом.

Что этому предшествовало

Министерство цифровой трансформации планирует до 2023 года реализовать 94 проекта цифровой трансформации, которые включают 384 подпроекта.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал стратегию цифровой трансформации до 2023 года, реализация которой, по его мнению, позволит Украине войти в топ-20 цифровых государств мира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец