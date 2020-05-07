Середнячок с высокой ценой: LG представила новый смартфон Velvet (фото)

Модель на платформе среднего уровня оказалась дороже многих флагманов.

Компания LG официально представила смартфон Velvet, удивив его ценой - $735. В зависимости от страны и установленных в регионе цен, LG Velvet стоит примерно на уровне Samsung Galaxy S20, Xiaomi Mi 10, OnePlus 8.

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При этом новинка корейской компании базируется на среднеуровневой платформе Snapdragon 765 и едва ли способна удивить камерой, в которой применяются датчики разрешением 48, 8 (широкоугольник) и 5 Мп (датчик анализа глубины сцены). Фронтальная камера разрешением 16 Мп вписана в приевшийся многим каплевидный вырез экрана.

Дисплей, к слову, POLED — он характеризуется диагональю 6,8 дюйма, соотношением сторон 20,5:9 и разрешением 2460 х 1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, есть NFC и модем 5G. Особенностью модели является входящий в комплект стилус, обеспечивающий определение 4096 степеней нажатия, пишет itc.ua.

Смартфон получил 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1. Также имеется защита от пыли и воды, причем полноценная, в соответствии со степенью IP68. Емкость аккумулятора составляет 4300 мА·ч, поддерживается быстрая и беспроводная зарядки (но какой мощности — неизвестно).

В качестве ОС выступает Android 10 с установленной поверх фирменной оболочкой. Габариты модели — 167,2 х 74,1 х 7,9 мм, масса — 180 граммов.

C одной стороны, LG Velvet получился очень дорогим для модели на Snapdragon 765, но, с другой стороны, некоторых его возможностей нет даже у многих нынешних флагманов. В этом и заключается основное противоречие новинки.