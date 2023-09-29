Недавно в Киеве состоялся первый форум по проблематике гуманитарного разминирования Demine Ukraine Forum. Целью мероприятия стала открытая дискуссия, относительно действий для ускорения разминирования и планов страны.

Разминируем Украину — Demine Ukraine) - государственная программа по очистке территории Украины от взрывоопасных предметов и минного загрязнения, оставленного в результате российской агрессии. Гуманитарное разминирование является одним из стратегических приоритетов правительства, которое координируется Министерством экономики и которое полностью совпадает с визией компании Киевстар, которая выступила партнером мероприятия.

Форум объединил представителей государственных органов Украины, посольств стран-доноров, операторов противоминной деятельности, отечественных производителей оборудования для обследования и разминирования, представителей телекоммуникаций и агросектора.

"Гуманитарное разминирование - это больше, чем просто обезвреживание мин или других взрывоопасных предметов. Это - о возможности для людей вернуться в свои дома и быть в безопасности. О восстановлении экономики и восстановлении страны. Наконец, о продовольственной безопасности в мире. Разминирование территорий - это нулевой этап восстановления нашей страны и важный шаг для возвращения полноценной жизни на деоккупированные земли", - отметила Первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Во время открытия мероприятия перед участниками форума выступили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер — министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк.

Сейчас в Украине потенциально загрязнены взрывоопасными предметами 174 тысячи квадратных километров земли, включая временно оккупированные территории, а в опасности находится около 6 миллионов человек.

"Как социально ответственный бизнес мы поддерживали и будем поддерживать важные для страны инициативы, быть надежным партнером для государства и граждан - подчеркнул во время выступления на форуме директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер — Наши инженеры заходят в деоккупированные населенные пункты сразу после ВСУ, ведь для людей, которые долгое время были в оккупации, очень важно выйти на связь со своими близкими. Мы понимаем важность разминирования для восстановления инфраструктуры, поэтому Киевстар разрабатывает технологические решения для ускорения разминирования и инициирует социальные инициативы, призванные обезопасить саперов и повысить эффективность их работы".

Киевстар запустил новую коммерческую услугу для бизнеса - сигнал коррекции RTK для точного позиционирования в режиме реального времени, который может использоваться при разминировании территорий, в сельском хозяйстве и логистике.

Кроме того, в мае этого года Национальный мобильный оператор совместно с фондом компетентной помощи армии Вернись живым инициировали проект "Нам здесь жить", сбор для обеспечения оборудованием и транспортом 146 инженерно-саперных групп ВСУ. Средства направляются на приобретение транспорта, металлоискателей, коптеров, сумки саперов и другое оборудование. Киевстар уже перечислил на сбор 20 млн грн.

Сейчас в рамках инициативы собрано 105 млн грн. благодаря аккумулированным средствам недавно еще 15 инженерно-саперных групп получили помощь, а всего 31 инженерно-саперная группа уже укомплектованы необходимым снаряжением. Стоимость одного комплекта из авто составляет 1,2 млн грн.

Фандрайзинговая кампания с целью собрать 175 млн грн продолжается до закрытия полной суммы сбора. Присоединиться к инициативе может каждый желающий по этой ссылке kyivstar.ua/safehome.

Киевстар и в дальнейшем сфокусирован на важности вопросов гуманитарного разминирования и нацелен поддерживать Министерство экономики Украины и другие касательные государственные органы с целью содействия развитию инноваций в этой сфере.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,3 млрд грн на поддержку ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией