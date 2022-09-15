В конце 2021 года Киевстар также прошел сертификацию ISO/IEC 27001 и подтвердил безопасность СМИБ при реализации новых направлений бизнеса для бизнес-клиентов.

Киевстар прошел сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2013. Следовательно, национальный телеком-оператор получил сертификат международного значения, который подтверждает эффективность системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ).

"Сертификация по стандарту ISO/IEC 27001:2013 подтверждает надежность и защищенность информационных систем, данных в системах и бизнес-процессах компании, а также соответствие СМИБ лучшим мировым практикам, – говорит директор по кибербезопасности Киевстар, Юрий Прокопенко. - Для Киевстар надежность СМИБ – стратегически важна. Это не просто сертификат, это скорее подтверждение ответственности бизнеса и высоких требований к качеству, в первую очередь – собственному".

СМИБ охватывает управляющие, операционные и поддерживающие бизнес-процессы, которые обеспечивают функционирование и защиту информационных систем и сетей, предназначенных для предоставления абонентам следующих услуг:

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голосовой электронной коммуникации,

доступа к сети Internet,

межличностной электронной коммуникации,

цифрового, интерактивного, мобильного телевидения и радиовещания,

оказания информационных, рекламных, консультационных услуг, услуг инжиниринга и обеспечения телефонных центров.

Напомним, что в конце 2021 года Киевстар также прошел сертификацию ISO/IEC 27001 и подтвердил безопасность СМИБ при реализации новых направлений бизнеса для бизнес-клиентов. Отдельно:

услуги центра обработки данных (ЦОД), в том числе облачного, на основе технологии Azure Stack Hub;

продукты и услуги на основе технологии Интернета вещей (IoT);

аналитические продукты и сервисы на основе BigData;

мобильные финансовые продукты и услуги (MFS).

Сертификация системы управления информационной безопасности говорит также о защищенности IТ-инфраструктуры, что подтверждено и независимым аудитом. Это важно для клиентов компании, к которым выдвигаются отраслевые требования по информационной безопасности: банков, компаний госсектора, объектов критической инфраструктуры и других.

Киевстар – первая компания в группе VEON, которая получила сертификат ISO/IEC 27001:2013, а также первый украинский телеком-оператор, который получил сертификат ISO по всем направлениям работы.