Согласно последнему тизеру, компания Honor продемонстрирует новую линейку смартфонов. Флагман получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 870, емкую батарею на 4500 мАч, а также поддержку зарядки вплоть до 100 Вт. Хотя Honor и является самостоятельным предприятием, раньше фирма была дочерней компанией Huawei. В статье вы узнаете, почему суббренды производителей смартфон сейчас играют важную роль на рынке, а также в чем цель создания таких торговых марок.

Зачем основывать суббренды

Индустрия мобильных телефонов радует клиентов огромным выбором. Десятки технологий, различные дизайнерские решения, уникальные оболочки — каждое направление находит свою аудиторию. В условиях стагнирующего рынка производители вынуждены искать новые пути привлечения внимания публики. Одновременно важно сделать так, чтобы неверно выбранное направление не сказалось репутации главной торговой марки.

Суббренды дают возможность реализовывать новаторские стратегии, одновременно избавляя основной бизнес от имиджевых рисков. Запуск дочерних торговых марок позволяет избавиться от строгих принципов родительской компании, изменить ценовую стратегию или внедрить определенные технологии. Благодаря дифференциации можно работать с кардинально разными сегментами рынка. Кроме того, чем больше у компании брендов, тем выгоднее вести бизнес.

Какие суббренды есть у Xiaomi

Китайская компания Xiaomi — рекордсмен по количеству выпускаемых устройств. Первоначально бренд делал акцент на бюджетных гаджетах. Недорогие линейки остались и сейчас, но модельный ряд концерна пополнился неплохими флагманами. На текущий момент Xiaomi создала три суббренда: Redmi, Poco и Black Shark. Первые два направления отличаются хорошей производительностью и относительно невысокой ценой. Redmi позиционируется как более бюджетная модель, тогда как Poco называют "убийцей флагманов".

Разница между Honor и Huawei

Компания Honor полностью принадлежит материнскому предприятию. Философия суббренда сводится к тому, что гаджеты можно приобрести исключительно через интернет. Торговая марка нацелена на молодых потребителей, поэтому основная реклама идет через соцсети. Внешне Honor и Huawei похожи, но железо в гаджетах может разниться. После торговых войн между Китаем и США появился и еще один нюанс: новая продукция суббренда, в отличие от гаджетов материнской компании, поддерживает сервисы Google.

OPPO и Vivo: суббренды с суббрендами

Компания OPPO — это также суббренд. Вместе с OnePlus, Realme и Vivo предприятие входит в концерн BBK Electronic. При этом материнская компания предоставляет дочерним торговым маркам достаточно большую свободу, благодаря чему гаджеты сильно отличаются между собой. Эти компании также активно разрабатывают внутренние суббренды. Vivo владеет IQOO, который конкурирует с Black Shark в сфере игровых телефонов, а OPPO раскручивает на международном рынке смартфоны Reno с поддержкой передовых технологий.

Автор: Иван Бойко