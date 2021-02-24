В разговоре с изданием специалист заявил, что у него получилось доказать модераторам App Review, которые занимаются проверкой приложений, что цена подписки оправдана.

Apple начала блокировать приложения с необоснованно высокой стоимостью подписки.

Об этом сообщает 9to5mac.

Читайте такжеГлава Apple заявил, что коронавирусный год стал лучшим временем для инноваций

Журналисты получили в свое распоряжение письмо от App Store, направленное одному из разработчиков. В тексте говорилось, что его сервис снимается с публикации в онлайн-магазине, так как стоимость предоставляемых им услуг слишком высока. В частности, модераторы заключили, что стоимость встроенных покупок «не отражает ценность функций и контента, предлагаемых пользователю».

Авторы предположили, что таким образом модераторы Apple борются с мошенничеством и слишком дорогими приложениями. Журналисты связались с получателем письма и выяснили, что в конечном итоге разработчику удалось отстоять свой продукт, и его сервис не исчезнет из App Store.

В разговоре с изданием специалист заявил, что у него получилось доказать модераторам App Review, которые занимаются проверкой приложений, что цена подписки оправдана. Разработчик объяснил, что сервис использует платные API для выполнения определенных сценариев.

Представители App Store не стали подтверждать предположение о том, что в последнее время Apple начала бороться с приложениями, которые имеют подозрительно высокую стоимость. Специалисты сослались на один из пунктов правил публикации программ, согласно которому приложение в App Store не должно вводить в заблуждение или обманывать пользователей сервиса.

Капитализация Apple

Капитализация Apple составляет $2,113 трлн. В четвертом квартале 2020 года доходы компании выросли на 21% и достигли рекордных $111,4 млрд.

23 февраля 2021 года на ежегодном собрании акционеров компании генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что корпорация Apple купила около 100 компаний за последние шесть лет. Она совершает новое поглощение каждые три-четыре недели.

Руководитель Apple Тим Кук (Tim Cook) назвал прошедший 2020 год лучшим годом для инноваций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН