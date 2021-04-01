Также оператор недавно отказался от частот в Днепропетровской и Запорожской областях.

CDMA-оператор "Интертелеком" отказался от частот еще в 11 областях Украины, а также в Киеве.

Объявление об отключении услуг в этих регионах с 1 июля 2021 года оператор отправил пользователям. Одно из них было опубликовано в Facebook.

Читайте такжеИз-за карантина "Интертелеком" прекращает работу сети в 9 областях Украины

В частности, оператор прекратит предоставлять услуги в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, а также в городе Киеве.

Абонентам "Интертелекома" в этих областях предлагают перейти в "Укртелеком", которому был передан освободившийся номерной ресурс. Для этого пользователям предлагают предоставить актуальную контактную информацию в личном кабинете.

Что этому предшествовало

"Интертелеком" постепенно отказывается от частот в регионах. Не так давно оператор отказался от частот в Днепропетровской и Запорожской областях.

Процесс отказа от частот осуществляется путем переоформления лицензии для ООО Интертелеком с уменьшением полосы радиочастот и количества регионов.

В Днепропетровской и Запорожской областях оператор предлагает пользователям интернет-услуг региональные условия, которые включают ежедневную доплату к основному тарифу. Такие тарифы будут действовать с 6 апреля этого года.

В августе 2020 года "Интертелеком" официально лишился частот в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко