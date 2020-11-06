За это время европейские правительства также получили от компании налоговые поступления в размере 6,6 млрд евро.

6 ноября 2020 года аналитическая компания Oxford Economics опубликовала отчет под названием «Влияние Huawei на экономику» (The Economic Impact of Huawei). В нем указано, что в 2019 году компания Huawei сделала вклад в ВВП Европы в размере 16,4 млрд евро и обеспечила 224 300 рабочих мест. За это время европейские правительства также получили от компании налоговые поступления в размере 6,6 млрд евро.

Huawei сыграла активную роль в развитии сферы R&D (исследования и разработки). В европейском рейтинге «Показатели промышленных инвестиций 2019» (Industrial Investment Scoreboard) компания заняла пятое место в мире по объему инвестиций в сферу R&D. Европейское патентное ведомство (European Patent Office) также отметило, что Huawei возглавила рейтинг по патентным заявкам в 2019 году. «Инвестиции в сферу R&D, в частности те, которые осуществляет Huawei, имеют решающее значение для общего увеличения производственных возможностей европейской экономики», — сказал Пит Коллингз (Pete Collings), директор направления по консультированию об экономическом влиянии в регионах Европы и Ближнего Востока в Oxford Economics.

Авраам Лю (Abraham Liu), главный представитель Huawei в институтах ЕС, отметил: «В 2019 году Huawei сделала прямой вклад в европейский ВВП в размере 2,8 млрд евро. Это означает рост в среднем на 11,4% в год в течение последних пяти лет. Huawei обеспечила стабильную и безопасную работу сети, чтобы помочь людям работать и учиться в интернете. Компания работает в Европе на протяжении 20 лет, прилагая максимальные усилия, чтобы вместе с местными сообществами способствовать развитию отрасли. В будущем мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы преодолевать новые вызовы и создавать большую ценность».

В отчете Oxford Economics оценивается общее влияние Huawei на экономику Европы, в частности вклад Huawei в европейский ВВП, создание рабочих мест и уплата налогов.

Полный отчет можно загрузить по ссылке:https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/The-Economic-Impact-of-Huawei-in-Europe.

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Автор: УНИАН