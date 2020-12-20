Google решил отказаться от Android Things – урезанной версии операционной системы, предназначенной для применения в устройствах умного дома.
Об этом сообщает The Verge.
Читайте такжеСША обвинили Google в монопольном сговоре с Facebook
Эта операционная система так и не получила распространение.
Проект умного дома был запущен в 2015 году под названием Brillo. Он подразумевал создание «базовой операционной системы для интернета вещей». В 2016 году Google обновила Brillo и перезапустила инициативу под названием Android Things. Эта версия ОС также должна была работать на таких продуктах, как подключенные колонки, камеры наблюдения и маршрутизаторы. Основанная на Android, ОС должна была быть знакома разработчикам, предполагалось, что с ней будет легко начать работу.
В 2018 году было выпущено несколько первых умных колонок и умных дисплеев с использованием базовой ОС. Производители не заинтересовались в этой ОС, потому что в феврале 2019 года Google объявил, что «переориентирует» Android Things на умные колонки и умные дисплеи.
Почти два года спустя, Android Things готовится к закрытию. Консоль Android Things Console, которая позволяет разработчикам загружать обновления на свои устройства, перестанет принимать новые некоммерческие проекты с 5 января 2021 года.
Год спустя, 5 января 2022 года, «консоль будет полностью отключена, и все данные проекта будут удалены без возможности восстановления». По сути, это означает, что у разработчиков есть год, чтобы свернуть любые проекты для Android Things, которые они уже создали.
Критика со стороны Сената США
- 21 октября 2020 года Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.
- 29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.
- 13 ноября 2020 года группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.
- 17 декабря 2020 года США обвинили Google в монопольном сговоре с Facebook.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram