Проект умного дома был запущен в 2015 году под названием Brillo. Он подразумевал создание «базовой операционной системы для интернета вещей».

Google решил отказаться от Android Things – урезанной версии операционной системы, предназначенной для применения в устройствах умного дома.

Об этом сообщает The Verge.

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Эта операционная система так и не получила распространение.

Проект умного дома был запущен в 2015 году под названием Brillo. Он подразумевал создание «базовой операционной системы для интернета вещей». В 2016 году Google обновила Brillo и перезапустила инициативу под названием Android Things. Эта версия ОС также должна была работать на таких продуктах, как подключенные колонки, камеры наблюдения и маршрутизаторы. Основанная на Android, ОС должна была быть знакома разработчикам, предполагалось, что с ней будет легко начать работу.

В 2018 году было выпущено несколько первых умных колонок и умных дисплеев с использованием базовой ОС. Производители не заинтересовались в этой ОС, потому что в феврале 2019 года Google объявил, что «переориентирует» Android Things на умные колонки и умные дисплеи.

Почти два года спустя, Android Things готовится к закрытию. Консоль Android Things Console, которая позволяет разработчикам загружать обновления на свои устройства, перестанет принимать новые некоммерческие проекты с 5 января 2021 года.

Год спустя, 5 января 2022 года, «консоль будет полностью отключена, и все данные проекта будут удалены без возможности восстановления». По сути, это означает, что у разработчиков есть год, чтобы свернуть любые проекты для Android Things, которые они уже создали.

Критика со стороны Сената США

21 октября 2020 года Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.

29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.

13 ноября 2020 года группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.

17 декабря 2020 года США обвинили Google в монопольном сговоре с Facebook.

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Автор: УНИАН