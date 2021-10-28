На данный момент Федеральная торговая комиссия США изучает внутренние документы компании Facebook.

Компанию Facebook заподозрили в возможном нарушении американского законодательства.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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На данный момент Федеральная торговая комиссия США изучает внутренние документы компании Facebook (Facebook Papers), переданные бывшей сотрудницей компании Фрэнсис Хоген.

Идет проверка того указывают ли Facebook Papers, что компания могла нарушить соглашение агентством по вопросам конфиденциальности от 2019 года. В рамках этого соглашения Facebook заплатил рекордный штраф в размере $5 млрд.

Информацию о проверках подтвердил сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюментал, который отметил, что комиссия проверяет, не скрыл ли Facebook от регулятора информацию из внутренних проверок.

По словам бывшего главы Комиссии Уильяма Ковачича, власти изучают, был ли Facebook обязана предупреждать пользователей о возможных рисках, выявленных во время внутренних проверок.

Facebook и украинская аудитория:

С января 2021 года количество пользователей Facebook сократилось во всех областных центрах Украины. По состоянию на июль 2021 года аудитория Facebook в Украине составляла 16 млн активных пользователей. Facebook Messenger предпочитают ли млн украинцев.

Рекламными инструментами Facebook были охвачены 24 млн украинцев.

Автор: Елена Коваленко