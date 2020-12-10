Компанию обвиняют в скупке конкурентов, уделяя особое внимание предыдущим покупкам - Instagram и WhatsApp.

Facebook Instagram может быть вынуждена продать свои ценные активы WhatsApp и Instagram после того, как Федеральная торговая комиссия США и почти каждый американский штат подали иски, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

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Об этом сообщает Reuters.

Компанию обвиняют в скупке конкурентов, уделяя особое внимание предыдущим покупкам - приложения для обмена фотографиями Instagram за 1 миллиард долларов в 2012 году и приложение для обмена сообщениями WhatsApp за 19 миллиардов долларов в 2014 году.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс от имени коалиции 46 штатов сказала, что "в течение почти 10 лет Facebook использовал свое господство и монопольную власть, чтобы уничтожить более мелких соперников, подавить конкуренцию, и все это за счет обычных пользователей".

В то же время Штаты Колумбия и Алабама, Джорджия, Южная Каролина и Южная Дакота в иске участие не принимали.

Что этому предшествовало

В июле 2019 года американские власти начали масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений ими антимонопольного законодательства.

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Автор: УНИАН