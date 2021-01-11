Антипиратская Инициатива «Чистое небо» подвела итоги 2020 и рассказала, что важного для формирования культуры потребления легального контента и борьбы с пиратским бизнесом было сделано в прошлом году.

Кодировка спутника

В начале года крупнейшие украинские медиагруппы 1+1 media, StarLightMedia, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group ограничили открытый доступ к своим каналам через спутник, внедрив систему кодировки Verimatrix. Каналы стали доступны через платные программные услуги DTH-провайдеров Viasat и XtraTV. Это было одним из ключевых шагов к повышению безопасности контента в телеиндустрии, который позволил существенно снизить количество случаев кардшаринга, а также сократить возможности для пиратов и приблизить отрасль к более развитой европейской модели.

Стратегия follow the money продолжается

Летом в Инициативе «Чистое небо» произошла смена руководства. Екатерина Федорова передала свои наработки в сфере борьбы с воровством контента Вячеславу Миенко, который, обладая экспертизой в этой сфере, продолжает реализовывать стратегию развития Инициативы. Ключевые моменты этой стратегии — подход follow the money, а также активное сотрудничество с государственными и правоохранительными органами. Предложения об изменениях в законодательстве, в частности, запретить рекламу на пиратских ресурсах — как один из способов противодействия финансированию пиратства.

В этом году в рамках работы сервиса blacklists.org.ua рекламный контент украинских компаний был обнаружен на 1342 пиратских сайтах. В то же время, ряд известных рекламодателей, как, например, «АЛЛО», «Эльдорадо», «Укрпочта», ModnaKasta, Ria.com и других, перестали размещать рекламу на нелегальных ресурсах. В сентябре состоялся первый круглый стол украинского представительства международной ассоциации IAB (Interactive Advertising Bureau, Бюро интерактивной рекламы) при участии членов Инициативы «Чистое небо», целью которого был конструктивный диалог и поиск договоренностей в вопросах рекламы и защиты прав правообладателей.

В 2020 вынесен первый приговор по части 3 статьи 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав), а также открыто первое в Украине уголовное производство по финансированию пиратства. В целом, за последние три года выявлено 9519 нарушителей права интеллектуальной собственности, из них 8700 — в Интернете.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо», комментирует: «Благодарю всех, кто вместе с нами содействовал формированию здоровой аудиовизуальной индустрии, в которой нет места ворам контента. Защита интеллектуальной собственности важна не только для развития каждого отдельного ее владельца, но и для развития отрасли в целом — именно поэтому мы призываем к объединению всех ее участников. Впереди нас ждет еще огромная работа, и мы понимаем, что точку в борьбе с пиратством мы поставим нескоро. Но главный шаг уже сделан — выбор активно влиять на В2В-сегмент, постепенно сокращая возможности для проявления пиратства как такового».

Единый центр мониторинга

В июне Инициатива «Чистое небо» создала единый центр мониторинга, который отслеживает и блокирует ресурсы с краденым аудиовизуальным контентом по всем направлениям. За полгода удалось заблокировать: 7 из найденных 117 нелегальных приложений в GooglePlay, AppStore и SmartTV; 7 из 189 плейлистов, нелегально транслирующих каналы участников «Чистого неба»; 167 из 511 объявлений на OLX об установке пиратского ПО. Также зафиксировано 58 правонарушений со стороны OTT-сервисов, в результате которых подано 16 жалоб в VISA & Mastercard и 2 жалобы в Ассоциацию ЕМА. Обнаружено 275 ISP-провайдеров, которые причастны к правонарушениям, 16 из них получили статус «пират» и будут преследоваться законом.

Новые единомышленники

В 2020 году к Инициативе присоединилось несколько сильных игроков медиарынка. В начале года ассоциированным членом стал Индустриальный телевизионный комитет и к концу года, после того, как «Чистое небо» объявила о расширении членства, еще несколько компаний присоединились к общей борьбе с воровством контента: рекламная сеть Recreativ, провайдер Volia и ОТТ-сервис Omega TV.

Напомним, что «Чистое небо» продолжает принимать заявки о вступлении: от продакшн-компаний, иностранных телеканалов и правообладателей, рекламных агентств, провайдеров программных услуг и всех, кому не безразлична тема защиты прав интеллектуальной собственности.

Новые инструменты для защиты правообладателей

В этом году произошел выход на международный уровень в сфере защиты интеллектуальной собственности. Украина присоединилась к WIPO ALERT Database — всемирной защищенной онлайн-платформе со списком и досье сайтов-нарушителей авторских прав. Нелегальные ресурсы, которые украинские правообладатели подают на украинский сервис blacklists.org.ua, теперь можно будет размещать и там. Инициатива в течение года вела планомерную работу, чтобы присоединиться к этому проекту Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), и окончательно это стало возможным после подписания Меморандума о взаимопонимании в предоставлении данных для WIPO ALERT Database между ВОИС и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Еще одно достижение в рамках международного сотрудничества: Инициатива подала топ-25 пиратских сервисов в Notorious Markets List, который формируется Торговым представительством США, с перспективой их внесения в «Список 301» в будущем.

Также для усиления поддержки правообладателей Инициатива «Чистое небо» в декабре запустила горячую линию «Против пиратства», и теперь украинские и иностранные правообладатели могут получить бесплатную консультацию относительно механизмов защиты своих прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине.

Николай Фаенгольд, заместитель руководителя Инициативы «Чистое небо», подводит итог: «Прошедший год был выдающимся для Инициативы «Чистое Небо». Было сделано много практических шагов для увеличения эффективности методик борьбы с пиратством и их популяризации среди правообладателей. Мы начали новые диалоги с бизнесом, по сути, началось изменение фундамента. Но нужно быть откровенными: важна не постзащита авторского права, в Украине необходимо создать условия, при которых сам факт нарушения авторского права является вопиющим. В ближайшее время нам всем необходимо сконцентрироваться на создании законодательных условий защиты авторского права, при которых правообладатель сможет реагировать на факт пиратства в течение нескольких минут/часов. Условий, при которых системное пиратство будет невозможным, а сами пираты будут понимать, что наказание будет оперативным и серьезным».

В 2021 Инициативу «Чистое небо» ожидают новые задачи на пути к укреплению защиты интеллектуальной собственности в Украине: работа в законодательной сфере (в первую очередь, инициирование отдельной статьи ККУ о финансировании пиратства и усилении ответственности за нарушение авторских и смежных прав), создание межведомственной группы для борьбы с пиратством, реализация алгоритма взаимодействия с Минэкономики для подачи нелегальных ресурсов в WIPO ALERT Database, совершенствование института государственных инспекторов по интеллектуальной собственности, а также другие задачи, приближающие украинскую медиаиндустрию к свободе от нелегального бизнеса.

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Автор: УНИАН