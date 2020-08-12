Суд обязал Apple выплатить $506 миллионов за умышленное нарушение патента

Сумма штрафа может быть увеличена в три раза.

Суд Техаса обязал компанию Apple выплатить $506 млн компании Optis Wireless Technology в виде лицензионных отчислений за нарушение патентов на 4G в iPhone и на других устройствах.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Причина для иска

В частности, суд установил, что компания Apple умышленно нарушила пять патентов на использование технологии. Из-за того, что нарушение было умышленным, окружной судья может втрое увеличить штраф по сравнению с установленной присяжными суммой, отмечает издание.

Аргументы истцов

В ходе разбирательства истцы — компания Optis и ее партнеры по делу, Panoptis Patent Management и Unwired Planet LLC — утверждали, что смартфоны, часы и планшеты Apple, работающие по стандарту сотовой связи LTE, используют их технологии.

Позиция Apple

В Apple патенты компаний считают недействительными и обещают подать апелляцию.

«Подобные судебные иски со стороны компаний, которые накапливают патенты просто для того, чтобы преследовать отрасль, служат только для подавления инноваций и нанесения вреда потребителям», — отметили в Apple.

Более ранние иски

В октябре 2019 года житель Москвы подал в суд на Apple. Истец утверждал, что компания довела его до гомосексуализма.

В сентябре 2018 года Ирландия взыскала с Apple более 14 миллиардов евро недоплаченных налогов.

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