Мин-Чи Куо обозначил возможные сроки выпуска первых iPhone.

Apple откажется от сотовых модемов Qualcomm в iPhone, заменив их собственными решениями в линейке модельного ряда.

Об этом заявил аналитик Мин-Чи Куо, сообщает ITC.ua.

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Мин-Чи Куо обозначил возможные сроки выпуска первых iPhone, которые ознаменуют переход на собственные модемы 5G — такие модели, по прогнозу аналитика, выйдут в 2023 году.

По мнению эксперта переход, скорее всего, будет поэтапным, поскольку Apple связана обязательствами многолетнего контракта с Qualcomm — согласно данным одного из документов, некоторые продукты Apple, запланированные к релизу в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2024 года, будут использовать либо Snapdragon X65, либо Snapdragon X70.

Все модели актуально линейки iPhone 12 оснащаются модемами 5G производства Qualcomm — Qualcomm X55 5G. И это один из самых дорогостоящих компонентов: за каждый модем Apple платит $90 (примерно 25% от себестоимости устройства), не считая лицензионных отчислений.

Как данные шаги скажутся на стоимости смартфонов пока не сообщается.

Что этому предшествовало

В конце 2020 года в Apple заговорили о возможности разработки собственного модема сотовой связи, чтобы в будущем отказаться от решений Qualcomm и обрести независимость.

Тогда разработку первого встраиваемого сотового модема анонсировал Джони Сруджи.

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Автор: Елена Коваленко