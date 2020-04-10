Microsoft Teams ставит рекорды: количество видеозвонков увеличилось в 11 раз

Рекорд проведенных минут в онлайн-встречах - 2,7 млрд минут - был зафиксирован 31 марта.

Количество видеозвонков с помощью программы для дистанционной работы Microsoft Teams в связи с пандемией коронавируса в мире увеличилось в 11 раз по итогам марта по сравнению с показателями февраля. Об этом сообщила пресс-служба технологической компании Microsoft в своем официальном блоге.

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В компании также сообщили, что на протяжении марта использование программы стабильно растет. В частности, 16 марта в мире пользователи провели около 900 млн минут в Microsoft Teams, а уже 31 марта был зафиксирован рекорд проведенных минут в онлайн-встречах – 2,7 млрд минут.

Согласно сообщению, в условиях глобальной пандемии пользователи Microsoft Teams стали гораздо чаще использовать видео в своих онлайн-встречах.

Как сообщал УНИАН, глобальные технологические компании Facebook, Google, Lindedln, Microsoft, Twitter, Reddit и YouTube вместе будут бороться с мошенничеством и дезинформацией в интернете в условиях эпидемии коронавируса.

Согласно исследованию международной аналитической компании Kantar, глобальное потребление интернета с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта увеличилось на 70% по сравнению с предшествующим периодом.

Справка УНИАН. Microsoft – международная технологическая компания, специализирующаяся на создании программного обеспечения и компьютерной инфраструктуры. Является одной из самих дорогих компаний мира – капитализация компании по итогам 2019 года составляла более 1 трлн долл.