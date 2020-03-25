Будут ли контролировать самоизоляцию украинцев с помощью телефонов: комментарий мобильных операторов

Ранее замминистра внутренних дел допустил возможность контроля соблюдения гражданами условий карантина через мониторинг мобильных сетей. «Киевстар» заявляет, что не отслеживает абонентов, но готов помочь Минцифры неперсонифицированной информацией. «Vodafone Украина» заявил, что не передает данные абонентов за пределы компании даже в условиях карантина.

Один из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар» не отслеживает абонентов, но готов помочь Министерству цифровой трансформации неперсонифицированной информацией, которая может быть полезной при выявлении потенциальных очагов распространения COVID-19 и для более точного распределения медицинских ресурсов.

Читайте такжеОтследить распространение коронавируса при помощи мобильных операторов сейчас невозможно – lifecell

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Киевстар» отмечает, что не отслеживает абонентов. Все аналитические модели с использованием больших данных строятся на базе неперсонифицированных и зашифрованных данных. «Киевстар» придерживается законов Украины «Об информации» и «О защите персональных данных. Сейчас «Киевстар» обратился в Министерство цифровой трансформации с предложением помочь информацией, которая может быть полезна для выявления потенциальных очагов распространения вируса COVID-19 и для более точного распределения медицинских ресурсов», - сказано в сообщении.

В компании акцентировали, что предложение министерству включает в себя предоставление алгоритмов, которые позволяют определить количество абонентов, которые приехали из-за границы, и их возможные географические контакты, и неперсонифицированные данные о потреблении мобильного и интернет-трафика, которые могут косвенно свидетельствовать об определенных поведенческих трендах и привычках пользователей, в том числе могут свидетельствовать о корреляции между перемещением населения и случаями заражения.

Другой оператор мобильной связи - компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, заявила, что не передает данные своих клиентов за пределы компании даже в условиях карантина. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Мы ни в коем случае не передаем данные наших клиентов за пределы компании, поскольку защита персональных данных наших клиентов - один из ключевых приоритетов Vodafone. Мы придерживаемся украинского законодательства и жестких международных стандартов группы, которые являются обязательными для всех стран мира, где работает Vodafone», - сказано в сообщении.

В то же время, в компании выразили готовность делиться знаниями и опытом в аналитике данных для разработки модели, которая позволит оперативно и эффективно реагировать на угрозы во время пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, 23 марта заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что в министерстве допускают возможность контроля соблюдения гражданами условий карантина через мониторинг мобильных сетей.

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Справка УНИАН. Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года VimpelCom) Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.