цей матеріал доступний українською

Будут ли контролировать самоизоляцию украинцев с помощью телефонов: комментарий мобильных операторов

16:17, 25 марта 2020
Связь
661 0
Иллюстрация REUTERS

Один из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар» не отслеживает абонентов, но готов помочь Министерству цифровой трансформации неперсонифицированной информацией, которая может быть полезной при выявлении потенциальных очагов распространения COVID-19 и для более точного распределения медицинских ресурсов.

Читайте такжеОтследить распространение коронавируса при помощи мобильных операторов сейчас невозможно – lifecell

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Киевстар» отмечает, что не отслеживает абонентов. Все аналитические модели с использованием больших данных строятся на базе неперсонифицированных и зашифрованных данных. «Киевстар» придерживается законов Украины «Об информации» и «О защите персональных данных. Сейчас «Киевстар» обратился в Министерство цифровой трансформации с предложением помочь информацией, которая может быть полезна для выявления потенциальных очагов распространения вируса COVID-19 и для более точного распределения медицинских ресурсов», - сказано в сообщении.

В компании акцентировали, что предложение министерству включает в себя предоставление алгоритмов, которые позволяют определить количество абонентов, которые приехали из-за границы, и их возможные географические контакты, и неперсонифицированные данные о потреблении мобильного и интернет-трафика, которые могут косвенно свидетельствовать об определенных поведенческих трендах и привычках пользователей, в том числе могут свидетельствовать о корреляции между перемещением населения и случаями заражения.

Другой оператор мобильной связи - компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, заявила, что не передает данные своих клиентов за пределы компании даже в условиях карантина. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Мы ни в коем случае не передаем данные наших клиентов за пределы компании, поскольку защита персональных данных наших клиентов - один из ключевых приоритетов Vodafone. Мы придерживаемся украинского законодательства и жестких международных стандартов группы, которые являются обязательными для всех стран мира, где работает Vodafone», - сказано в сообщении.

В то же время, в компании выразили готовность делиться знаниями и опытом в аналитике данных для разработки модели, которая позволит оперативно и эффективно реагировать на угрозы во время пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, 23 марта заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что в министерстве допускают возможность контроля соблюдения гражданами условий карантина через мониторинг мобильных сетей.

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Справка УНИАН. Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года VimpelCom) Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter