«Новая почта» ищет 2 тысячи курьеров в связи с ростом спроса на доставку в условиях карантина

Компания работает в усиленном режиме во время карантина.

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки «Новая почта» в связи с ростом спроса на доставку в условиях карантина дополнительно ищет 2 тыс. курьеров по всей Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Новая почта» во время карантина продолжает работать в усиленном режиме. Сейчас, когда большинство украинцев вынуждены находиться дома из-за эпидемиологической ситуации, им особенно важно иметь возможность заказать онлайн все необходимое и вовремя это получить. «Новая почта» заботится о людях и предлагает присоединиться к нашей команде и стать одним из 2 тыс. новых курьеров по всей Украине», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Новая почта» на время введенного в стране карантина будет бесплатно доставлять средства индивидуальной защиты, все необходимое для борьбы с коронавирусом больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения.

24 марта компания запустила услугу доставки лекарств по всей территории Украины.

20 марта «Новая почта» в связи с введением карантина запустила в тестовом режиме услугу доставки продуктов питания в Днепропетровской области.

Справка УНИАН. Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. На конец января компания имела более 3,3 тыс. отделений по всей стране.