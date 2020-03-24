Redmi презентовала новые смартфоны

Redmi K30 Pro Zoom оказался первым в мире смартфоном с 50-миллиметровым телеобъективом, который используется также для макросъемки.

В Китае прошла онлайновая презентация новинок Redmi, самой главной из которых стал флагманский смартфон Redmi K30 Pro. Представил новинку глава бренда Лю Вейбинг, причем это первое для него выступление без зрителей: анонс проходит исключительно онлайн по всем известной причине.

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Топ-менеджер начал свое выступление с дизайна фронтальных камер: Лю Вейбинг считает, что флагманы этого года не предложат ничего лучше, как врезанные в дисплей фронталки, пишет ixbt.com.

В этом плане Redmi K30 Pro выгодно отличается, ведь его фронтальная камера спрятана в корпус, поэтому перед глазами пользователя — чистый дисплей с толщиной боковых рамок всего 1,75 мм. В то же время механизм фронтальной камеры более чем надежный — он выдерживает свыше 300 000 циклов открытия/закрытия. Во фронтальной камере используется датчик разрешением 20 Мп. Также поддерживается цейтрафтерная съемка и съемка со скорость 120 к/с.

Основная камера из четырех объективов вписана в круглый выступ. По мнению разработчиков, такой дизайн символизирует солнечную систему. Что касается цветовых исполнения смартфона, то их предусмотрено четыре: серый, пурпурный, синий и белый. Разнообразить внешний вид позволят сменные чехлы разных цветов ценой $7 за штуку.

Далее зашла речь об особенностях компоновки модели. Дело в том, что модуль 5G, выдвижную фронтальную камеру, центрированную основную камеру и аккумулятор высокой емкости 4700 мА·ч надо было каким-то образом уместить в относительно компактном корпусе. К тому же в Redmi ранее уже отмечали, что в смартфонах с поддержкой 5G в 2,7 раза больше компонентов, чем в обычных моделях. Поэтому разработчикам пришлось хорошенько поработать над компоновкой системной платы. Она выполнена в виде бутерброда. Благо, сканера отпечатков нет ни на тыльной панели, ни на боковине — он встроен в дисплей (используется ультратонкий оптический датчик, а не ультразвуковой).

Об аппаратной составляющей Redmi K30 Pro рассказывал уже Ван Тен Томас — директор по новой продукции Xiaomi. В смартфоне используются топовые компоненты: платформа Qualcomm Snapdragon 865, оперативная память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.

Подсистема охлаждения тоже флагманская — с испарительной камерой (она, к слову, выполняет роль структурного элемента) вместо обычной тепловой трубки и девятью температурными датчиками. Реализована быстрая зарядка — мощностью 33 Вт. С ее помощью аккумулятор смартфона целиком заряжается всего за 63 минуты.

Теперь о камере. В Redmi K30 Pro используются датчики разрешением 64, 20, 13 и 8 Мп. Основной (Sony IMX686) и 8-мегапиксельный телефото (он соединен с объективом с фокусным расстоянием 50 мм и используется также и для съемки макро) — с оптической стабилизацией. 13-мегапиксельный датчик соединен со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 123°. «Полтинник» позволяет делать макроснимки едва ли не на уровне микроскопа.

Как и старшие братья Mi 10, Redmi K30 Pro поддерживает сохранение снимков в более «экономный» формат HEIF. У смартфона есть специальная версия Redmi K30 Pro Zoom — она поддерживает 3-кратный оптический и 30-кратный гибридный зум. Максимальное разрешение записи видео — 8К.

Теперь немного о дисплее. В Redmi K30 Pro установлена «доработанная» матрица Samsung AMOLED E3 с поддержкой HDR10+, яркостью 800 кд/кв.м и контрастностью 5 000 000:1. Экран занимает 92,7% площади фронтальной панели.

Из других особенностей смартфона — адаптер Bluetooth 5.1, поддержка технологий Super Bluetooth и Multilink, порт USB-C, стандартный разъем для наушников и ИК-излучатель, двухдиапазонный приемник GPS.

Цены уже объявлены — и они оказались даже очень приятными. Стоимость Redmi K30 Pro в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стартует с отметки всего лишь $480. Ни одна другая модель в мире на Snapdragon 865 не может похвастаться столь низкой ценой. Более того, у модели есть «стандартная» версия (она так и называется — Standard Edition) ценой всего лишь $425. В ее конфигурации 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ флэш-памяти.

Стоимость другой версий Redmi K30 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — $525. Стоимость Redmi K30 Pro Zoom: $540 и $565.

Также сегодня Redmi представила новую умную колонку с 8-дюймовым экраном и большой телевизор.