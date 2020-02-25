Стали известны новые подробности о будущем iPhone 12

iPhone 12 может получить поддержку нового стандарта Wi-Fi.

iPhone нового поколения получит поддержку сверхбыстрого Wi-Fi.

Об этом пишет издание MacOtakara со ссылкой на собственные источники, передает MacRumors.

iPhone 12, презентация которого запланирована на осень, может получить поддержку нового стандарта Wi-Fi, известного как IEEE 802.11ay. Предполагается, что он будет использоваться в iPhone для передачи информации на короткие расстояния.

Как отмечает MacRumors, речь может идти о передаче файлов с iPhone на другой Apple-гаджет посредством AirDrop. Вероятно, новый стандарт Wi-Fi может быть использован и для работы с гарнитурой дополненной и виртуальной реальности.

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IEEE 802.11ay является разрабатываемым расширением к текущим беспроводным сетям. Оно имеет рабочую частоту 60 гигагерц, увеличенную скорость передачи данных - до 40 гигабит в секунду и дальность передачи до 500 метров.

Ранее ожидалось, что разработка стандарта будет завершена к концу 2020 года.

По мнению источников, линейка iPhone 12 будет включать в себя несколько флагманских смартфонов, выход которых состоится в сентябре 2020 года.

Напомним, в декабре портал MacOtakara заявил, что смартфон получит некоторые использованные в iPhone 4 дизайнерские элементы и магнитный коннектор, который может быть добавлен для взаимодействия со стилусом.