Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco

Poco X2 является полной копией уже хорошо знакомого Redmi K30 4G, вышедшего в Китае еще в конце прошлого года.

Сегодня в Индии состоялась премьера первого смартфона Xiaomi этого года и, по совместительству, первой модели бренда Poco, который лишь пару недель назад обрел независимость. Речь идет о Poco X2.

Читайте такжеXiaomi Mi 10 Pro 5G: в сети опубликовали фото и возможные характеристики нового китайского флагмана

Poco X2 — это не долгожданный преемник «народного флагмана» Pocophone F1, пользовавшегося немалой популярностью в 2018 году. Предполагается, что прямой наследник Poco F2 выйдет позже в этом году, пишет itc.ua.

Что же касается Poco X2, он, как и предполагалось, является полной копией уже хорошо знакомого Redmi K30 4G, вышедшего в Китае еще в конце прошлого года.

Никаких отличий (ни по дизайну, ни по характеристикам) у индийского Poco X2 нет. То есть, аппаратный базис — платформа среднего класса Qualcomm Snapdragon 730G, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1. Экран — панель IPS диагональю 6,67 дюйма с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Двойная фронтальная камера на 20 и 2 Мп врезана в отверстие в правом углу экрана. Основная камера, напоминающая монетоприемник в игровых автоматах, имеет четыре модуля с основным сенсором Sony IMX686 на 64 Мп. Она позволяет записывать видеоролики с частотой 960 к/с. также есть возможность сохранять RAW-фото. В конфигурации также широкоугольная камера разрешением 8 Мп, а также еще две 2-мегапиксельные для размытия фона и макроснимков.

Есть у Poco X2 и система жидкостного охлаждения наряду с режимом повышения производительности Game Turbo 2.0.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мА•ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор за 68 минут.

Оснащение Poco X2 два слота SIM (второй соединенный с MicroSD), беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, модуль NFC, ИК-порт, двухдиапазонный GPS, USB-C и разъем 3,5 мм. Также можно выделить поддержку Hi-Res Audio и громкоговоритель типа 1217 с поддержкой Smart PA. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань.

Продажи Poco X2 стартуют 11 февраля на Flipkart и Mi.com, но цены уже объявлены. Стоимость базовой конфигурации смартфона, с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти — $225 в эквиваленте. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена в $239, ну а стоимость самого дорогого варианта Poco X2, оснащенного 8 ГБ ОЗУ и теми же 256 ГБ флэш-памяти — примерно $281. На выбор есть три варианта цвета: Atlantis Blue, Matrix Purple и Phoenix Red.