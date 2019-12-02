Более 10 кибератак на государственные информационные ресурсы в прошлом месяце заблокировали в Украине – СНБО
Служба безопасности Украины и Государственная служба специальной связи и защиты информации в ноябре этого года заблокировали 11 кибератак на государственные информационные ресурсы.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию «Сегодня», - сообщает пресс-служба СНБО.
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«Мы находимся в постоянном режиме отражения кибератак. Все наши спецслужбы работают в чрезвычайно напряженном режиме», - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что за кибератаками хакерских группировок, как правило, стоят вражеские спецслужбы, которые «вдохновляют и направляют их деятельность».
По словам Данилова, правительственной командой реагирования Сеrт-uа в украинском государственном секторе в прошлом году было зафиксировано более 600, в этом году - более 300 киберинцидентов и осуществлено соответствующее реагирование.
«В первом полугодии этого года СБУ и Госспецсвязь нейтрализовали мощные DDoS атаки на государственные информационные ресурсы, в частности, сайт ЦИК, сайт президента Украины, только в ноябре было заблокировано 11 таких атак», - отметил он.
Секретарь СНБО сообщил, что сейчас идет работа по формированию национальной системы кибербезопасности, в которой координирующую роль будет играть Национальный координационный центр кибербезопасности.