В Минцифре запустили сервис тестирования скорости интернета

Каждый украинец может протестировать скорость интернет соединения.

Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-сервис, с помощью которого украинцы смогут протестировать скорость интернет соединения.

Читайте такжеУровень покрытия Украины интернетом доходит до 70% - Федоров

Об этом сообщается на Facebook-странице министерства.

"Сегодня мы запускаем сайт broadband.gov.ua - это прототип будущей карты интернет-покрытия Украины. На сайте каждый пользователь может рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает", - говорится в сообщении.

Скорость соединения определяется автоматически. Для этого нужно зайти на сайт и пройти SpeedTest со своего компьютера или смартфона. Это можно сделать как анонимно, так и оставив свои данные, сообщили в ведомстве.

Также в Минцифре говорят, что собрали официальную статистику по подключению к интернету украинских школ. С помощью broadband.gov.ua эта информация будет перепроверяться.

Учителя, ученики, родители и операторы интернета могут оставить на сайте или с помощью специального чат-бота в Telegram свой отзыв о реальной ситуации с интернетом в школах.

"Наше задание - провести интернет в заведения, где вообще нет доступа и обеспечить высокую скорость соединения в школах, которые уже подключены к сети", - говорят в министерстве.