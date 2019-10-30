Санкции вынудили Huawei поставить в смартфон старый процессор

Компания выдала смартфон Honor 9X за другую модель.

Китайская компания Huawei поставила в новый смартфон Honor 9X старый процессор, чтобы обойти санкции США.

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Об этом сообщает Liga.net.

"Чтобы установить сервисы Google на европейскую версию смартфона Honor 9X, Huawei поменяла в нем процессор и по документам выдала за другую модель. Это позволило ей использовать сертификат Google, полученный другим смартфоном еще в мае. Компания смогла "схитрить" за счет того, что Google в ходе сертификации проверяет не всю аппаратную част", - говорится в сообщении.

Китайская версия Honor 9X оснащена процессором Kirin 810, в то время как в европейской версии производитель использовал Kirin 710F.

Также между версиями есть еще несколько отличий - в расположении сканера отпечатка пальца и камер. Европейский Honor 9X поставляется с предустановленными сервисами Google, без которых китайская версия может обойтись.

Оказалось, что технический номер модели европейского Honor 9X совпадает с техническим номером другого смартфона - Huawei P Smart Z, который был выпущен в мае 2019 года. Это был первый смартфон Huawei с выдвижной селфи-камерой.

У телефонов много общего: процессор Kirin 710F, экран с диагональю 6,59 дюйма, сканер отпечатка пальца, расположенный на тыльной стороне, и батарея на 4000 мАч. Однако есть и различия: спецификации камеры, конфигурация памяти и внешний вид.

Утверждается, что вышедший недавно европейский Honor 9X, уже в мае 2019 года имел разрешение пользоваться сервисами Google, согласно своему номеру модели. Несмотря на то, что он позиционируется как одна модель с китайским Honor 9X, это разные модели.

Выдать один телефон за другой, заменив процессор, Huawei смогла благодаря тому, как проходит сертификация на использование мобильных сервисов Google (Google Mobile Services, GMS).

Все производители, которые хотят установить GMS поверх ОС Android должны получить соответствующую лицензию и заключить соглашение о дистрибуции мобильного приложения для каждой конкретной модели.

В основном тестируется два параметра: версия Android и те аппаратные компоненты, на которых она работает. При этом для тестирования производитель может предоставлять не готовые модели, а прототипы.