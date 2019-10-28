Новый неубиваемый смартфон от Ulefone: появились характеристики и цены (фото, видео)

Емкость аккумулятора составляет 5500 мА•ч, есть поддержка беспроводной зарядки Qi.

Еще весной появились сведения о том, что флагманский защищенный телефон Ulefone Armor 7 будет комплектоваться новейшим чипсетом Helio P90 от MediaTek и тройной камерой разрешением 48 Мп.

Читайте такжеСкладной смартфон Samsung Galaxy Fold проверили на прочность (видео)

Сегодня смартфон входит в стадию приема предварительных заказов, желающие могут приобрести его по цене 370 долларов, пишет ixbt.com.

Ulefone Armor 7 получил экран диагональю 6,3 дюйма разрешением FullHD+ с соотношением сторон 19,5:9, однокристальную систему Helio P90, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

В основной камере установлены датчики изображения разрешением 48, 16 и 8 Мп. Главный модуль имеет объектив с дифарагмой F/1,7. Заявлено интеллектуальное распознавание сцены, ночная съемка и 10-кратный зум. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, смартфон поддерживает разблокировку по лицу.

Дактилоскопический датчик расположен на боковой панели, также смартфон оснащен датчиком частоты сердечных сокращений.

Емкость аккумулятора составляет 5500 мА•ч, есть поддержка беспроводной зарядки Qi мощностью 10 Вт, а также навигационных систем GPS, Glonass, Beidou и Galileo. В наличии и полноценный модуль NFC с поддержкой Google Pay.

Ulefone Armor 7 получил защищенное и водонепроницаемое исполнение, в качестве операционной системы выступит Android 9.0 Pie.