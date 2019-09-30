Яблоко будет светиться: iPhone позаимствует функцию у старых MacBook

Пользователи смогут регулировать интенсивность свечения, а также схему мерцания в зависимости от типа события.

Светящийся логотип компании Apple стал фирменным знаком ноутбуков Apple, впервые он появился в модели PowerBook, которая вышла 20 лет назад, в 1999 году. В 2015 году компания Apple начала убирать подсветку логотипа в угоду толщине новых ноутбуков.

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Как утверждают источники, новые смартфоны iPhone получат светодиодный логотип Apple, который будет использоваться для информирования пользователя о пропущенных звонках, сообщениях, а также для различных уведомлений, пишет ixbt.com.

В патенте говорится о том, что пользователи смогут регулировать интенсивность свечения, а также схему мерцания в зависимости от типа события (звонок, будильник, сообщение, напоминание и так далее).

Стоит добавить, что пока что это всего лишь информация из патента, то есть нет 100-процентной гарантии того, что Apple реализует функцию в коммерческом продукте. Однако сам факт появления такого патента говорит о том, что Apple работает в данном направлении, стараясь предложить будущим владельцам iPhone больше инноваций, за отсутствие которых компанию ругают вот уже несколько лет подряд.