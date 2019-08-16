IPhone 11 получит экран, как у его главного конкурента - СМИ

По словам инсайдеров, новинка от Apple получит OLED-экран, как у Samsung Note 10.

Новые флагманы от Apple впервые получат экран аналогичный тому, что установлен в топовых смартфонах от Samsung.

Об этом сообщает 9to5mac, со ссылкой на корейский портал.

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Сообщается, что материал для дисплея iPhone X и iPhone Xs был под кодовым названием LT2, а для флагманов Samsung этого года - M9. Такой же будет использоваться в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые представят уже в сентябре.

Как известно, Apple давно использует экраны производства Samsung в своих смартфонах, но впервые они будут идентичны по материалам с экранами, как во флагманских моделях Samsung, которые являются главными конкурентами на рынке для iPhone.

Как сообщал УНИАН, смартфоны iPhone 11 Pro обзаведутся неожиданным аксессуаром.