IPhone 11 получит экран, как у его главного конкурента - СМИ
09:29, 16 августа 2019Связь
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По словам инсайдеров, новинка от Apple получит OLED-экран, как у Samsung Note 10.
Новые iPhone получат экраны, как у Samsung Note 10 / фото 9to5mac
Новые флагманы от Apple впервые получат экран аналогичный тому, что установлен в топовых смартфонах от Samsung.
Об этом сообщает 9to5mac, со ссылкой на корейский портал.
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Сообщается, что материал для дисплея iPhone X и iPhone Xs был под кодовым названием LT2, а для флагманов Samsung этого года - M9. Такой же будет использоваться в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые представят уже в сентябре.
Как известно, Apple давно использует экраны производства Samsung в своих смартфонах, но впервые они будут идентичны по материалам с экранами, как во флагманских моделях Samsung, которые являются главными конкурентами на рынке для iPhone.
Как сообщал УНИАН, смартфоны iPhone 11 Pro обзаведутся неожиданным аксессуаром.
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