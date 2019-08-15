Huawei помогала африканским режимам шпионить за оппонентами - СМИ

В качестве примера называют Уганду и Замбию, где над организацией слежки за оппозицией лично работали техники из китайской компании.

Газета Wall Street Journal на основании проведенного ею расследования пришла к выводу, что китайская компания Huawei, которая занимает доминирующее положение на рынках африканских стран, помогает их правительствам в организации слежки за деятельностью оппозиции.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на расследование WSJ.

По информации газеты, Huawei поставлял в эти страны технику, которую правительства используют для цифрового наблюдения и цензуры.

Кроме того, как пишет издание, как минимум в двух случаях специалисты компании лично помогали африканским правительствам организовать шпионаж за своими политическими оппонентами, в частности перехват зашифрованных сообщений и информации в соцсетях, а также сбор данных о сотовых телефонах для отслеживания их местонахождения.

В качестве примера газета называет Уганду и Замбию, где над организацией слежки за оппозицией лично работали техники из китайской компании.

При этом издание признает, что доказательств шпионажа Huawei в интересах Пекина в Африке обнаружено не было. Также неизвестно, одобряло ли руководство компании деятельность сотрудников в Уганде и Замбии и было ли осведомлено о ней.

Ранее руководители Huawei неоднократно отвергали обвинения властей США в хакерской или шпионской деятельности в интересах правительства КНР.