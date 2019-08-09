Китайская Realme показала фото, сделанные на камеру первого 64-мегапиксельного смартфона

Минимальный размер одного фото - 41 МБ

Китайская компания Realme показала фото, сделанные на камеру первого 64-мегапиксельного смартфона. Об этом сообщает The Verge. Разрешение фотографий составляет 9216 × 6912 точек. Новый датчик изображения обеспечивает высокую детализацию картинки. Оригинальный размер тут. Оригинальный размер тут. Как сообщал УНИАН, компания Xiaomi представила 64-мегапиксельную камеру, которая, по слухам, будет использоваться в модели Redmi Note 8. Также компания анонсировала смартфон со 100-мегапиксельной камерой.

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