Китайская Realme показала фото, сделанные на камеру первого 64-мегапиксельного смартфона
11:24, 09 августа 2019Связь
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Минимальный размер одного фото - 41 МБ
Разрешение фотографий составляет 9216 × 6912 точек / фото Realme
Китайская компания Realme показала фото, сделанные на камеру первого 64-мегапиксельного смартфона.
Об этом сообщает The Verge.
Разрешение фотографий составляет 9216 × 6912 точек. Новый датчик изображения обеспечивает высокую детализацию картинки.
Оригинальный размер тут.
фото Realme
Оригинальный размер тут.
Как сообщал УНИАН, компания Xiaomi представила 64-мегапиксельную камеру, которая, по слухам, будет использоваться в модели Redmi Note 8. Также компания анонсировала смартфон со 100-мегапиксельной камерой.
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