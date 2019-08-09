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Китайская Realme показала фото, сделанные на камеру первого 64-мегапиксельного смартфона

11:24, 09 августа 2019
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Разрешение фотографий составляет 9216 × 6912 точек / фото Realme

Об этом сообщает The Verge.

Разрешение фотографий составляет 9216 × 6912 точек. Новый датчик изображения обеспечивает высокую детализацию картинки.

Оригинальный размер тут.

фото Realme

Оригинальный размер тут.

Как сообщал УНИАН, компания Xiaomi представила 64-мегапиксельную камеру, которая, по слухам, будет использоваться в модели Redmi Note 8. Также компания анонсировала смартфон со 100-мегапиксельной камерой.

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Теги: #смартфон#камера