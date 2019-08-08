Twitter мог "сливать" данные пользователей рекламодателям

Это не первый случай, когда Twitter по ошибке использует и передаёт данные пользователей без соответствующих разрешений.

Сервис микроблогов Twitter обнаружил, что из-за ошибки он мог делиться данными пользователей с рекламодателями, хотя не имел на это соответствующих разрешений. Также сервис мог делать предположения об используемом устройстве, опять же, без разрешения.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Twitter пояснил, что если пользователь нажимал или просматривал рекламные объявления в одном из его мобильных приложений, начиная с мая 2018 года, он мог передавать рекламодателям непредусмотренную информацию, такую как код страны пользователя и время взаимодействия с объявлением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с сентября 2018 года сервис также мог показывать пользователям рекламу на основе сделанных им выводов об используемом устройстве. Эти данные остались в Twitter. Обе ошибки были исправлены только 5 августа этого года. Тем не менее, компания заявляет, что она всё ещё определяет, кто из пользователей мог быть затронут этими сбоями.

Это не первый случай, когда Twitter по ошибке использует и передаёт данные пользователей без соответствующих разрешений. Например, в мае выяснилось, что сервис случайно хранил информацию о расположении пользователей iOS и передавал эти данные третьим сторонам. Кроме того, однажды сервис продал доступ к данным исследователю из компании Global Science Research, которая также собирала данные в Facebook и делилась ими с Cambridge Analytica.