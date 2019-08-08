Vodafone расширил территорию 4G еще в десяти областях Украины

На сегодняшний день более 62% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи - компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, расширила сеть 4G еще для 23 населенных пунктов в 10 областях Украины.

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Как сообщила пресс-служба оператора, в населенных пунктах, в которых обеспечена сеть 4G, проживает около 113 тысяч жителей.

В частности, покрытие появилось в Киевской области (Германовка, Сошников, Процев, Иванковичи, Любарцы, Княжичи), в Днепропетровской (Дмитровка), в Винницкой (Бабчинцы), в Полтавской (Красногоровка, Мачехи), в Харьковской (Золочев, Ольховка, Пивденное, Васищево, Никополь), в Донецкой (Селидово, Щурово, Горняк, Лиман), в Запорожской (Новопетровка), в Кировоградской (Тарасовка), в Черниговской (Козелец) и Сумской (Будилка) областях.

Отмечается, что на сегодняшний день более 62% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone, а география покрытия интернетом четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2018 года Vodafone запустил скоростной 4G-интернет в диапазоне 2,6 ГГц. Первоначально сеть четвертого поколения появилась в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. С 1 июля Vodafone приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 миллионов абонентов.