В Китае игровой смартфон за два дня собрал 2,5 миллиона предзаказов

Маловероятно, что ASUS рассчитывала на столь высокий спрос и запасла достаточное количество смартфонов.

Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 2 имеет все шансы стать не просто успешным, а очень успешным. За первые два дня предзаказа игрового бестселлера среди смартфонов, количество людей, изъявивших желание купить это устройство достигло почти 2,5 миллиона.

Читайте такжеSamsung выпустит гибкий смартфон Galaxy Fold в сентябре

Об этом сообщает портал ITC.ua.

На страничке ASUS ROG Phone 2 за два дня отметилось уже почти 2,5 миллиона человек. Если быть точнее, на момент написания этой заметки таковых 2 367 658. И все эти люди хотят купить смартфон! Очевидно, что столь высокий интерес к новинке обусловлен грамотной ценовой политикой производителя - базовая версия ROG Phone 2 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти в Китае предлагается по очень привлекательной цене в 500 долларов. Всего же ASUS предлагает шесть модификаций ROG Phone 2 в ценовом диапазоне от 500 до 1 900 долларов.

Первая партия ASUS ROG Phone 2 должна поступить в продажу в Китае 31 июля. При таком количестве потенциальных покупателей она явно будет очень быстро распродана и очень многие не смогут купить смартфон. Маловероятно, что ASUS рассчитывала на столь высокий спрос и запасла достаточное количество смартфонов. Так что с большой вероятностью первое время эта модель будет в дефиците.

Напомним, новый ASUS ROG Phone 2 получил экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с частотой обновления до 120 Гц и задержкой 1 мс, SoC Snapdragon 855 Plus, сдвоенную основную камеру на фотомодулях разрешением 48 (Sony IMX586) и 13 Мп (угол обзора 125°), фронтальную на 24 Мп и аккумулятор 6000 мА-ч, которого хватает на 7 часов игры в PUBG.

Увы, подробных данных об условиях выпуска ASUS ROG Phone 2 в Украине пока нет. Понятно, что украинская цена будет выше китайской, но даже если ориентироваться, к примеру, на 700 долларов, то новинка представляется весьма интересным вариантом.