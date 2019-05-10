В Сети показали новый флагманский смартфон ASUS (видео)

Новый флагманский смартфон ASUS ZenFone 6, вероятнее всего, будет слайдером с необычным двухсторонним выдвижным механизмом.

Грядущий флагманский смартфон ASUS ZenFone 6, который представят в Валенсии 16 мая, будет выделяться экраном без вырезов и отверстий с очень узкими рамками по всему периметру и впечатляющими характеристиками.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Многие задавались вопросом: куда ASUS спрятала фронтальную камеру, которой нигде не видно на официальном изображении. И вот сейчас появился ответ на этот вопрос. Можно с большой долей вероятности утверждать, что грядущий ASUS ZenFone 6 будет использовать конструкцию слайдера, как наиболее видные представители этого жанра - Xiaomi Mi Mix 3 и Honor Magic 2", - говорится в сообщении.

На это указывает опубликованное на днях в YouTube видео с демонстрацией ASUS ZenFone 6 (момент начинается с отметки 1:21).

На видео запечатлено не рабочее устройство, а просто макет, который обычно создается еще до появления финальной рабочей версии устройства для оценки его внешнего вида. Но тут можно вспомнить, что еще месяц назад известный инсайдер Эван Блэсс делился рендерами необычного слайдера ASUS с двухсторонним выдвижным механизмом. Идея состояла в том, что сдвигом вниз открывался доступ к фронтальной камере, а вверх - к динамику. Собственно, макет на этом ролике имеет как раз такую конструкцию.

Таким образом, вероятнее всего, ASUS ZenFone 6 не будет стандартным моноблоком без каких-либо выдвижных частей, а примерит конструкцию слайдера с необычным двухсторонним выдвижным механизмом. Это полностью объясняет отсутствие фронтальной камеры на официальном изображении лицевой панели ZenFone 6 и согласуется с официальным рекламным слоганом новинки Defy Ordinary ("бросить вызов обычному").