Хакерская атака на Telegram: Дуров нашел китайский след

Неполадки в работе Telegram отмечаются по меньшей мере с 11 июня. 12 июня команда мессенджера сообщила о DDoS-атаке, из-за которой могут возникнуть сбои у пользователей по всему миру.

Есть признаки, указывающие на то, что власти Китая могут быть причастны к организации последней масштабной DDoS-атаки на мессенджер Telegram. Об этом в Twitter заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

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Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру. Дуров заметил, что атака была организована по большей части с IP-адресов, зарегистрированных в Китае.

«Исторически все DDoS-атаки такого масштаба, который указывает на участие государства (мощностью 200 — 400 Гбит/с), совпадали с протестами в Гонконге (которые координируются в Telegram). Этот случай не стал исключением», — написал он.

Неполадки в работе Telegram отмечаются по меньшей мере с 11 июня. 12 июня команда мессенджера сообщила о DDoS-атаке, из-за которой могут возникнуть сбои у пользователей по всему миру. В то же время представители Telegram отметили, что, несмотря на атаку, данные пользователей находятся в безопасности, пишет РБК.

Последние дни в Гонконге, который является особым административным районом КНР, проходят массовые акции протеста, связанные с законопроектом об экстрадиции. По этому закону, власти Гонконга смогут выдавать подозреваемых в преступлениях китайским властям. По мнению протестующих, этот закон может отразиться на деятельности правозащитников, выступающих против Пекина. 9 июня на шествие в Гонконге по оценкам полиции вышли 240 тыс. человек, по данным организаторов — более миллиона. 12 июня стало известно, что власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта.