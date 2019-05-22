Huawei в Лондоне представила свой новый флагманский смартфон Honor 20 (фото)

Это происходит на фоне скандала: власти США фактически ввели против компании санкции. Кроме того, Google ограничила возможности по обновлению Android и доступу к некоторым приложениям.

Китайская компания Huawei представила свой флагманский смартфон Honor 20. Это происходит на фоне скандала: власти США фактически ввели против компании санкции. Кроме того, Google ограничила возможности по обновлению Android и доступу к некоторым приложениям.

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Презентация гаджета прошла в Лондоне. Регистрация на мероприятие была закрыта за несколько недель до самой презентации. Все места в зале были заняты (их было несколько сотен), пишет «Русская служба Би-би-си».

Новые телефоны представлял президент Honor Джордж Чжао, который объяснял на фоне экрана с улыбающимися девушками, что Honor - это бренд для молодых.

Молодежь китайский бренд решил привлекать ценой. Самый дешевый смартфон Honor 20 Lite будет стоить 299 евро, а самый дорогой Honor 20 Pro - 599 евро.

Чжао начал презентацию с внешнего вида телефона: его задняя панель состоит из нескольких покрытий, включая стекло, что, по словам Чжао, позволяет необычным образом преломлять свет.

Чжао также сосредоточился на описании цветов задней крышки, например, среди новых моделей есть комбинация черного и фиолетового цветов, а также перламутровый телефон.

У камеры устройства четыре объектива, а также есть специальная система для съемки в темноте.

В оставшиеся примерно 15 минут презентации Чжоу рассказал про быструю зарядку и большой аккумулятор телефона, повышение производительности телефона и даже про систему, которая позволяет меньше уставать от прослушивания музыки в наушниках.

Напомним, компания Huawei стала жертвой торговой войны между США и Китаем. На прошлой неделе Министерство торговли США внесло Huawei в "черный список" компаний. Американские чиновники объяснили, что деятельность компании противоречит "интересам национальной безопасности США".

Теперь американским производителям придется получать специальную лицензию для того, чтобы поставлять Huawei и связанным с ней компаниям какое-либо оборудование.

Накануне презентации Google заявила, что из-за решения министерства торговли смартфоны китайского производителя Huawei будут отключены от обновлений операционной системы Android и некоторых приложений.

Для новых телефонов будет ограничен доступ к магазину Google Play и некоторым приложениям вроде YouTube и Google Maps.

Агентство Блумберг сообщило, что несколько крупных производителей чипов и полупроводников, включая Intel, уже сообщили сотрудникам, что больше не будут поставлять оборудование Huawei. Пока компании официально это не подтверждают.

В понедельник, 20 мая, Министерство торговли США выдало лицензию, которая разрешила американским компаниям поставлять оборудование и технологии Huawei. Но лицензия будет действовать лишь 90 дней, а затем может быть пересмотрена.

Ведомство объяснило отсрочку тем, что нужно поддержать работу оборудования Huawei, а самой администрации решить, что делать в долгосрочной перспективе.

Глава Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью китайским СМИ заявил, что американские политики "недооценивают силу Huawei". По его словам, компания сможет заменить американские чипы, хотя это будет и непросто.

После объявления Google в пресс-службе Huawei сообщили, что компания будет продолжать "создавать безопасную и устойчивую программную экосистему" для пользователей.

Huawei - второй после Samsung производитель смартфонов в мире по числу проданных устройств.