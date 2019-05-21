США разрешили Huawei временно возобновить свою деятельность
Минторг США выдал китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение гаджетов.
Как следует из документа ведомства, временную лицензию получила не только Huawei, но и 68 подконтрольных ей компаний, передает РБК.
Лицензия действует 90 дней, то есть до 19 августа 2019 года.
В частности, компаниям разрешено поддерживать работу существующих сетей, оборудования и мобильных гаджетов. Кроме того, Huawei разрешают обновлять программное обеспечение своих устройств.
Как отмечает Reuters, получение Huawei временной лицензии выгодно операторам мобильной связи и интернет-провайдерам, использующим оборудование китайской компании.
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Как сообщал УНИАН, ранее от сотрудничества с Huawei отказались в Google. По данным Reuters, китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а уже следующая серия смартфонов Huawei не получит сервисов Google.
По данным издания Bloomberg, помимо Google, другие крупные американские корпорации также приостанавливают поставки своих продуктов и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei. В числе этих компаний - Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.
Это стало следствием подписанного президентом США Дональдом Трампом 15 мая указа о чрезвычайном положении, которым он запретил американским компаниям использовать зарубежное телекоммуникационное оборудование, представляющее риск для национальной безопасности.
Названия компаний или стран, потенциально представляющих угрозу национальной безопасности, в тексте указа не упоминаются. Однако представители администрации ранее говорили об угрозе со стороны китайской телекоммуникационной компании Huawei. В Вашингтоне предполагают, что оборудование производства Huawei может использоваться органами госбезопасности КНР в их интересах. В китайской компании эти предположения отрицают.
После этого министерство торговли США внесло телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.