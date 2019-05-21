США разрешили Huawei временно возобновить свою деятельность

Временная лицензия действует 90 дней, то есть до 19 августа 2019 года.

Минторг США выдал китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение гаджетов.

Как следует из документа ведомства, временную лицензию получила не только Huawei, но и 68 подконтрольных ей компаний, передает РБК.

Лицензия действует 90 дней, то есть до 19 августа 2019 года.

В частности, компаниям разрешено поддерживать работу существующих сетей, оборудования и мобильных гаджетов. Кроме того, Huawei разрешают обновлять программное обеспечение своих устройств.

Как отмечает Reuters, получение Huawei временной лицензии выгодно операторам мобильной связи и интернет-провайдерам, использующим оборудование китайской компании.

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Как сообщал УНИАН, ранее от сотрудничества с Huawei отказались в Google. По данным Reuters, китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а уже следующая серия смартфонов Huawei не получит сервисов Google.

По данным издания Bloomberg, помимо Google, другие крупные американские корпорации также приостанавливают поставки своих продуктов и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei. В числе этих компаний - Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Это стало следствием подписанного президентом США Дональдом Трампом 15 мая указа о чрезвычайном положении, которым он запретил американским компаниям использовать зарубежное телекоммуникационное оборудование, представляющее риск для национальной безопасности.

Названия компаний или стран, потенциально представляющих угрозу национальной безопасности, в тексте указа не упоминаются. Однако представители администрации ранее говорили об угрозе со стороны китайской телекоммуникационной компании Huawei. В Вашингтоне предполагают, что оборудование производства Huawei может использоваться органами госбезопасности КНР в их интересах. В китайской компании эти предположения отрицают.

После этого министерство торговли США внесло телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.